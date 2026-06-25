Mercato - Le feuilleton Greenwood continue : L'OM a reçu une nouvelle offre !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sur la liste des transferts afin de permettre à l’Olympique de Marseille de renflouer les caisses, Mason Greenwood n’a pas encore trouvé de nouveau club. Si l’AS Rome figure parmi les prétendants, Fenerbahçe serait également passé à l’action pour l’attaquant anglais de 24 ans.

Après deux saisons convaincantes, Mason Greenwood devrait profiter du mercato estival pour aller voir ailleurs. L’Olympique de Marseille doit vendre pour renflouer les caisses en l’absence des gains liés à une qualification en Ligue des champions. Se séparer de sa plus grosse valeur marchande est donc une nécessité pour le club phocéen.

Mason Greenwood serait notamment dans le viseur de l’AS Rome , de l’Atlético de Madrid ou encore d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. Et comme l’expliquait L’Équipe cette semaine, Fenerbahçe serait également revenu à la charge avec une offre généreuse pour l’attaquant anglais. Mais de son côté, l’Olympique de Marseille ne serait pas satisfait de la proposition turque estimée à 35 millions d’euros d’après les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport ce jeudi.

Greenwood attend la Roma

De son côté, Mason Greenwood donnerait la priorité à l’AS Rome. Désireux de disputer la Ligue des champions, l’ancien joueur de Manchester United disposerait déjà d’un accord avec la formation italienne. L’OM attend 55 millions d’euros, une somme encore éloignée de celle proposée par la Roma (40M€). Le dossier pourrait traîner.

« On peut légitimement penser qu’il existe un intérêt de la Roma. Sportivement, cela paraît tout à fait plausible et crédible. 40M€, sachant qu’il y a environ 40 % qui reviennent à Manchester, on arrive quasiment à un transfert net de 25 millions. Honnêtement, l'OM est perdant, confiait récemment Stanislas Touchot, journaliste pour l'AFP, dans un entretien accordé au Phocéen. La Roma est comme l'OM en procédure de "settlement agreement" avec l'UEFA. Sur les quatre dernières saisons, la Roma a accumulé des déficits considérables. Ils sont sur une pente plus vertueuse aujourd’hui, mais ils perdent encore beaucoup d’argent. Avant le 30 juin, je vois davantage la Roma chercher à vendre qu’à dépenser 45 ou 50 millions d’euros sur un joueur. Je pense que l’OM accepterait probablement un transfert important s’il était réglé rapidement. Mais je ne suis pas certain que la Roma ait aujourd’hui la capacité de le faire ».