Mercato - Nayef Aguerd sur le départ ? L'OM a pris sa décision

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’année dernière en provenance de West Ham dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, Nayef Aguerd pourrait quitter l’OM cet été et aurait une clause de 15M€ en ce sens. Toutefois, malgré une pubalgie qui a fortement contrarié sa première saison à Marseille, le club aimerait construire sa défense autour de lui la saison prochaine.

Un an seulement après son arrivée en provenance de West Ham contre 23M€, Nayef Aguerd (30 ans) pourrait quitter l’OM pour 8M€ de moins. C’est l’information surprenante révélée par Foot Mercato jeudi. Selon FM, au moment de son transfert, une clause de 15M€ aurait été incluse et si le club marseillais s’oppose à son départ, alors il serait dans l’obligation de le laisser partir, autrement il devrait doubler son salaire.

L’OM veut reconstruire sa défense avec Aguerd et Medina Une situation pour le moins particulière dont ont hérité Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, nouveau président et directeur sportif. Si l’OM pourrait donc ne pas avoir son mot à dire dans ce dossier, L’Équipe indique que sa volonté est tout de même de conserver Nayef Aguerd avec pour objectif de reconstruire sa défense autour lui. Même chose pour Facundo Medina (27 ans), également recruté l’été dernier, dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 20M€ bonus compris.