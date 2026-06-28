Mercato : Maghnes Akliouche a déjà donné sa réponse au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà intéressé par le passé, le PSG est toujours sur la piste de Maghnes Akliouche, qui a un bon de sortie pour quitter l’AS Monaco cet été. Actuellement à la Coupe du monde 2026 à laquelle il participe avec l’équipe de France, l’ailier âgé de 24 ans a même déjà donné son accord dans l’optique d’un transfert à Paris.

Un international français de plus au PSG ? Comme l’a déjà fait savoir Luis Campos, le club de la capitale n’hésitera pas à franciser son effectif le plus possible si une occasion se présente et cela pourrait le cas de Maghnes Akliouche. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français (10 sélections) a un bon de sortie pour quitter l’AS Monaco cet été et il se pourrait bien qu’il l’utilise pour prendre la direction de Paris.

Akliouche a déjà donné son accord au PSG Comme indiqué par Fabrizio Romano, le PSG mène actuellement la course à la signature de Maghnes Akliouche, également dans le viseur de deux clubs de Premier League. Selon le journaliste de AS Andrés Onrubia Ramos, l’ailier âgé de 24 ans se rapproche même de plus en plus d’un transfert vers le club de la capitale, à qui il a déjà donné son accord. Reste désormais aux deux formations à trouver un terrain d’entente sur le montant de l’opération.