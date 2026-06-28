Parti de l’OM, Benatia conseille un gros transfert au PSG, et «il vaut 100M€»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien directeur du football de l’OM qu’il a quitté le mois dernier, Medhi Benatia s’est confié auprès de la Gazzetta dello Sport. Celui qui a été capitaine du Maroc s’est notamment exprimé sur Ayyoub Bouaddi, qui intéresse plusieurs clubs et notamment le PSG. Il considère le milieu de terrain du LOSC comme un joueur rare et estime qu’il vaut déjà 100M€ aujourd’hui.

En cette période de Coupe du monde, Medhi Benatia s’est exprimé sur certains de ses compatriotes marocains, lui qui a été capitaine des Lions de l’Atlas (66 sélections) pendant plusieurs années. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’ancien directeur du football de l'OM a notamment été interrogé sur Azzedine Ounahi (26 ans) et Ayyoub Bouaddi (18 ans), alors que ce dernier est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, à l’instar du PSG, Manchester City et Arsenal.

« C’est une star, l’un de ces joueurs qui n’apparaissent que de temps en temps » « Je recommanderais Bouaddi ou Ounahi aux clubs italiens ? Bien sûr, Ounahi est très bon. Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star, l’un de ces joueurs qui n’apparaissent que de temps en temps. Il fait preuve d’une maturité incroyable, d’une intelligence tactique et d’une forte personnalité. On dirait qu’il a 300 matchs à son actif, alors qu’il n’est né qu’en 2007. Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie : il coûte trop cher », a déclaré Medhi Benatia.