Parti de l’OM, Benatia conseille un gros transfert au PSG, et «il vaut 100M€»

Ancien directeur du football de l’OM qu’il a quitté le mois dernier, Medhi Benatia s’est confié auprès de la Gazzetta dello Sport. Celui qui a été capitaine du Maroc s’est notamment exprimé sur Ayyoub Bouaddi, qui intéresse plusieurs clubs et notamment le PSG. Il considère le milieu de terrain du LOSC comme un joueur rare et estime qu’il vaut déjà 100M€ aujourd’hui.
En cette période de Coupe du monde, Medhi Benatia s’est exprimé sur certains de ses compatriotes marocains, lui qui a été capitaine des Lions de l’Atlas (66 sélections) pendant plusieurs années. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’ancien directeur du football de l'OM a notamment été interrogé sur Azzedine Ounahi (26 ans) et Ayyoub Bouaddi (18 ans), alors que ce dernier est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, à l’instar du PSG, Manchester City et Arsenal.
« C’est une star, l’un de ces joueurs qui n’apparaissent que de temps en temps »
« Je recommanderais Bouaddi ou Ounahi aux clubs italiens ? Bien sûr, Ounahi est très bon. Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star, l’un de ces joueurs qui n’apparaissent que de temps en temps. Il fait preuve d’une maturité incroyable, d’une intelligence tactique et d’une forte personnalité. On dirait qu’il a 300 matchs à son actif, alors qu’il n’est né qu’en 2007. Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie : il coûte trop cher », a déclaré Medhi Benatia.
Benatia a essayé de recruter El Aynaoui à l'OM
Au sein de la sélection marocaine, il y a un autre joueur qui l’impressionne : Neil El Aynaoui (24 ans). Ce dernier a quitté le RC Lens pour rejoindre l’AS Rome à l’été 2025, mais Medhi Benatia avait essayé de le recruter à l’OM : « Il est très fort car il allie qualité et quantité. Je n’ai pas compris pourquoi, à Rome, il a joué moins que ce à quoi je m’attendais. J’avais essayé de le recruter pour mon équipe de Marseille, mais il coûtait trop cher. »