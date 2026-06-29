Mercato : Le PSG va lâcher 60M€ pour un joueur de l’équipe de France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Maghnes Akliouche devrait quitter l’AS Monaco à son retour et possiblement pour prendre la direction du PSG. Le club de la capitale et l’international français ont déjà un accord en ce sens, dans le cadre d’un transfert qui pourrait atteindre les 60M€.

Comme il le confiait à Nice-Matin avant le début de la compétition, l’avenir de Maghnes Akliouche s’écrira certainement ailleurs qu’à l’AS Monaco la saison prochaine, mais le principal intéressé est avant tout « concentré sur les objectifs de l’équipe nationale », lui qui participe à sa première Coupe du monde avec l’équipe de France. « Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », estimait l’ailier âgé de 24 ans, qui semble se rapprocher de plus en plus du PSG.

Un transfert à 60M€ pour Akliouche ? Déjà intéressé par le passé, le club de la capitale est toujours sur le coup et mène actuellement la course à la signature de Maghnes Akliouche, selon Fabrizio Romano. D’après le journaliste de AS Andrés Onrubia Ramos, l’international français (10 sélections) a même déjà donné son accord au PSG. Un terrain d’entente doit en revanche être trouvé avec l’AS Monaco, qui réclamerait environ 60M€ pour se séparer de son joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2028.