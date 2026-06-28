Mercato - PSG : Luis Campos attendu à l’étranger pour finaliser ce transfert à 40M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG avance à grands pas. Alors que le club parisien finalise les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee, les dirigeants franciliens vont également boucler celui de Randal Kolo Muani qui devrait rejoindre la Juventus contre 40M€. Luis Campos en personne va se rendre prochainement à l’étranger afin de finaliser l’opération.

Après avoir digéré sa deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions, le PSG lance les grandes manœuvres concernant son mercato estival. Si des recrues sont attendues cet été à Paris, le club de la capitale a d’abord commencé par dégraisser son effectif. Certains joueurs en recherche de davantage de temps de jeu comme Gonçalo Ramos et Kang-In Lee vont être vendus. Des accords ont été trouvés avec l’AC Milan et l’Atlético de Madrid pour les ventes de ces deux joueurs. Deux ventes à laquelle devrait prochainement s’ajouter celle de Randal Kolo Muani.

Luis Campos va se déplacer pour la vente de Kolo Muani Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français va définitivement quitter le PSG cet été. Et comme attendu, c’est bien la Juventus qui va récupérer Kolo Muani alors que dernièrement, la presse italienne a annoncé un montant total de 40M€ dans cette opération. Le transfert devrait être finalisé dans les prochains jours, et à ce propos, la Gazzetta Dello Sport annonce que Luis Campos en personne devrait se rendre en Italie dès ce lundi afin de boucler le départ de l’international Français.