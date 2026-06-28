Mercato - PSG : Luis Campos attendu à l’étranger pour finaliser ce transfert à 40M€ !

Le mercato estival du PSG avance à grands pas. Alors que le club parisien finalise les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee, les dirigeants franciliens vont également boucler celui de Randal Kolo Muani qui devrait rejoindre la Juventus contre 40M€. Luis Campos en personne va se rendre prochainement à l’étranger afin de finaliser l’opération.
Après avoir digéré sa deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions, le PSG lance les grandes manœuvres concernant son mercato estival. Si des recrues sont attendues cet été à Paris, le club de la capitale a d’abord commencé par dégraisser son effectif. Certains joueurs en recherche de davantage de temps de jeu comme Gonçalo Ramos et Kang-In Lee vont être vendus. Des accords ont été trouvés avec l’AC Milan et l’Atlético de Madrid pour les ventes de ces deux joueurs. Deux ventes à laquelle devrait prochainement s’ajouter celle de Randal Kolo Muani.
Luis Campos va se déplacer pour la vente de Kolo Muani
Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français va définitivement quitter le PSG cet été. Et comme attendu, c’est bien la Juventus qui va récupérer Kolo Muani alors que dernièrement, la presse italienne a annoncé un montant total de 40M€ dans cette opération. Le transfert devrait être finalisé dans les prochains jours, et à ce propos, la Gazzetta Dello Sport annonce que Luis Campos en personne devrait se rendre en Italie dès ce lundi afin de boucler le départ de l’international Français.
Une nouvelle grosse vente bouclée par le PSG
Le PSG devrait donc finaliser un troisième départ majeur sur cette fenêtre de mercato. Paris va récupérer 40M€ dans l’opération. Un beau montant auquel il faudra ajouter les 70M€ de la vente de Gonçalo Ramos du côté de l’AC Milan, ainsi que les 35M€ de celle de Kang-In Lee vers l’Atlético de Madrid. Une chose est sûre, le PSG a véritablement progressé dans la vente de ces joueurs…