Le PSG boucle un transfert historique : Voilà la promesse qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Si le PSG a prévu de se renforcer cet été, le club de la capitale devrait également se séparer de certains joueurs. Gonçalo Ramos devrait notamment faire ses valises et prendre la direction de l’AC Milan. Ce transfert s’annonce historique pour les Rossoneri, et une promesse a fait basculer l’issue du dossier en leur faveur.

Le mercato s’annonce plutôt mouvementé du côté du PSG. Si les dirigeants parisiens ont prévu de renforcer l’effectif de Luis Enrique, d’autres joueurs pourraient quitter le navire. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos. Le buteur de 25 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Portugal, devrait très bientôt s’engager avec l’AC Milan. Ce transfert s’annonce d’ailleurs historique pour les Rossoneri.

Ruben Amorim a promis un grand statut à Gonçalo Ramos Comme le rapporte TEAMtalk, Gonçalo Ramos devrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire de l’AC Milan. Les pensionnaires de la Serie A vont débourser 70M€ pour s’attacher ses services. Son transfert devrait ainsi éclipser celui de Rafael Leao, recruté pour 50M€ à l’été 2019. Une promesse aurait d’ailleurs fait basculer le dossier en la faveur du club italien. Ruben Amorim se serait en effet entretenu personnellement avec l’international lusitanien, et lui aurait promis une place centrale dans son attaque la saison prochaine. Cela aurait convaincu Gonçalo Ramos, qui était également convoité en Premier League.