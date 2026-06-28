Mercato - PSG : Plusieurs offres sont déjà parties pour un transfert à 98M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG souhaite régénérer son effectif après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Le club de la capitale a ainsi activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Mateus Fernandes. Mais l’international portugais serait convoité par d’autres cadors, notamment en Premier League. Il aurait même fait l’objet d’offres récemment.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG a prévu de se montrer actif sur le mercato. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, et a ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Mateus Fernandes. Ce dernier attiserait toutefois les convoitises, notamment en Premier League. Le milieu offensif de 21 ans aurait même fait l’objet de quelques offres récemment.

«Mateus Fernandes veut partir de West Ham» « Je reçois beaucoup de messages comme quoi Mateus Fernandes irait à Manchester United ou Tottenham. La réalité, c’est qu’il est prêt à aller dans les deux clubs. Il veut partir de West Ham puisqu’il ne veut pas jouer la Championship, c’est presque impossible. Mais le point est de trouver un accord avec West Ham » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.