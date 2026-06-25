Mercato : La discussion avec Luis Enrique à l’origine du départ d’un grand nom du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec 241 matchs au compteur sous le maillot du PSG, Presnel Kimpembe a été l’un des grands noms du club de la capitale des dernières années. Issu du centre de formation parisien, le champion du monde 2018 a été l’un des emblèmes du PSG, mais voilà que cette belle histoire a pris fin l’été dernier. Kimpembe est ainsi parti du côté du Qatar et ce départ s’est décidé à la suite d’une discussion avec Luis Enrique.

Disposant de l’un des meilleurs centres de formation en Europe, le PSG a réussi à faire émerger plusieurs talents. Actuellement, le club de la capitale peut notamment s’appuyer sur Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Auparavant, c’était le cas de Presnel Kimpembe. Le défenseur central a été l’un des emblèmes du PSG, pour qui il a joué entre 2014 et 2025. L’été dernier, Kimpembe a donc fait ses valises et le voilà aujourd’hui au Qatar où il a retrouvé ce qu’il cherchait : du temps de jeu.

« J’ai besoin de temps de jeu, j’ai besoin de m’amuser » Se voyant rester au PSG toute sa carrière, Presnel Kimpembe a finalement choisi de partir l’été dernier. Invité de M6, celui qui joue désormais au Qatar est revenu sur cette décision, expliquant dans un premier temps : « C’est moi qui prends la décision. J’avais besoin de temps de jeu, de m’amuser, de redevenir ce gamin qui prend juste du plaisir à l’entrainement ou en match. J’étais entré dans une spirale où ça devenait un peu compliqué même si j’ai toujours respecté les choix. Ça bouillonnait d’une autre façon à l’intérieur. Je prends la décision d’échanger avec Luis Campos dans un premier temps. Je lui dis : « Luis, je ne sais pas c’est quoi le projet pour l’année prochaine mais j’ai besoin de temps de jeu, j’ai besoin de m’amuser ». Tout de suite, on a échangé. Qu’est-ce qu’il m’a répondu ? Il m’a dit que j’avais raison et qu’il comprenait mon envie de retrouver du temps de jeu ».