Mercato : Le PSG a craqué... pour un international australien présent à la Coupe du monde 2026 ?

Le Paris Saint-Germain a totalement changé de stratégie depuis quelques années, en délaissant les stars et les transferts astronomiques pour la formation et les jeunes talents. Cela a marché avec Désiré Doué ou encore João Neves et les dirigeants parisiens semblent vouloir réitérer l’expérience, avec un défenseur qui joue actuellement la Coupe du monde 2026.
Tous les yeux sont tournés vers le continent américain, où se dispute en ce moment la Coupe du monde 2026. Ce n’est pas seulement le cas des fans de football, puisque ce sont également les recruteurs de toute la planète qui suivent la compétition, afin de trouver quelques idées pour le mercato estival.
Le PSG regarde la Coupe du monde 2026
Ainsi, on a notamment vu un international ivoirien enflammer les débats. Déjà suivi avant le début de la Coupe du monde, Yan Diomandé a crevé l’écran et pourrait bien être l’un des grands acteurs de ce mercato. Son club du RB Leipzig rêve en effet de boucler un énorme coup, avec des montants allant jusqu’à 150M€ qui ont été évoqués ces derniers jours. Le PSG serait vraisemblablement sur le coup, mais c’est surtout Liverpool qui aurait l’intention de s’attacher ses services, avec des négociations plus qu’avancées qui sont évoquées par les médias anglais.
Alessandro Circati, l’invité surprise
Les observateurs parisiens auraient toutefois trouvé un autre objectif en cette Coupe du monde... et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est assez surprenant. A en croire les informations de TMW, Alessandro Circati aurait tapé dans l’œil du PSG, qui aurait l’intention de présenter une offre cet été. Défenseur central de 22 ans, l’international australien d’origine italienne était titulaire lors des deux premiers matchs de son équipe, qui a battu la Turquie (0-2), avant de perdre contre les États-Unis (2-0). Il est actuellement évalué à 12M€ par le site spécialisé Transfermarkt et pourrait bien être la grosse surprise du mercato parisien.