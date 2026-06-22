Mercato : Le PSG a craqué... pour un international australien présent à la Coupe du monde 2026 ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a totalement changé de stratégie depuis quelques années, en délaissant les stars et les transferts astronomiques pour la formation et les jeunes talents. Cela a marché avec Désiré Doué ou encore João Neves et les dirigeants parisiens semblent vouloir réitérer l’expérience, avec un défenseur qui joue actuellement la Coupe du monde 2026.

Tous les yeux sont tournés vers le continent américain, où se dispute en ce moment la Coupe du monde 2026. Ce n’est pas seulement le cas des fans de football, puisque ce sont également les recruteurs de toute la planète qui suivent la compétition, afin de trouver quelques idées pour le mercato estival.

Le PSG regarde la Coupe du monde 2026 Ainsi, on a notamment vu un international ivoirien enflammer les débats. Déjà suivi avant le début de la Coupe du monde, Yan Diomandé a crevé l’écran et pourrait bien être l’un des grands acteurs de ce mercato. Son club du RB Leipzig rêve en effet de boucler un énorme coup, avec des montants allant jusqu’à 150M€ qui ont été évoqués ces derniers jours. Le PSG serait vraisemblablement sur le coup, mais c’est surtout Liverpool qui aurait l’intention de s’attacher ses services, avec des négociations plus qu’avancées qui sont évoquées par les médias anglais.