Mercato : La presse italienne annonce un transfert en bonne voie à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’été dernier en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré a vécu une saison compliquée marquée par plusieurs blessures à l’OM, qu’il pourrait déjà quitter. Comme indiqué ces derniers jours, le Genoa est intéressé par l’international ivoirien et continue de travailler afin de s’attacher ses services, lui qui est déjà passé par la Serie A.

Si Mason Greenwood continue de faire l’objet d’un intérêt prononcé de l’AS Rome, lui qui aurait refusé plusieurs propositions venant d'Arabie Saoudite, il n’est pas le seul joueur de l’OM qui pourrait prendre la direction de la Serie A cet été. Passé par Empoli, Sassuolo et Naples, Hamed Junior Traoré a lui aussi des prétendants en Italie et un en particulier : le Genoa.

Le Genoa ne lâche pas Hamed Junior Traoré La Provence indiquait la semaine dernière que les Rossoblù étaient sur la piste de l’international ivoirien (11 sélections) et d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, ils continuent d’avancer avec détermination dans ce dossier. La possibilité de voir Hamed Junior Traoré retourner en Serie A est bien réelle et la formule privilégiée par le Genoa est un prêt avec option d’achat. Un club qui a déjà récupéré plusieurs joueurs dont l’OM ne voulait plus ces dernières années, comme Kevin Strootman, Vitinha ou bien Ruslan Malinovskyi.