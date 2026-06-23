Mercato : C’est confirmé, le PSG craque pour une surprise de la Coupe du monde 2026

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers la Coupe du monde 2026, surtout ceux des observateurs et des recruteurs à la recherche de la nouvelle pépite. Et ceux du Paris Saint-Germain semblent l’avoir trouvée, puisque plusieurs sources évoquent un intérêt prononcé pour un tout jeune international australien.

Le mercato estival a ouvert ses portes et comme tous les quatre ans, il est grandement impacté par la Coupe du monde. Les plus grands clubs de la planète ont en effet envoyé leurs observateurs pour suivre la compétition et c’est le cas du PSG, qui depuis quelques années a décidé de miser gros sur les jeunes talents français et étrangers.

Tout le monde en pince pour Yan Diomandé Ces dernières semaines, on a ainsi beaucoup entendu parler de Yan Diomandé, la nouvelle sensation du football africain. Actuellement au RB Leipzig, l’international ivoirien semble avoir tapé dans l’œil du PSG, mais également de Liverpool, avec un incroyable transfert qui pourrait bien se dessiner en ce mercato estival. On parle en effet de près de 120M€ pour l’ailier gauche de 19 ans, avec même certains médias qui parlent d’une indemnité de 150M€ hors bonus, ce qui le ferait entrer dans le club fermé des joueurs les plus cher de l’histoire.