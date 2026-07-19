Mercato - Ça bouge à l’OM : Deux autres attaquants sur le départ après Greenwood et Aubameyang ?

Alexis Brunet

Pour le moment, l’OM fait plutôt parler de lui sur le mercato avec ces ventes de joueurs. En attaque, le club phocéen s’est par exemple déjà séparé de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed-Junior Traoré, mais cela n’est peut-être pas terminé. En effet, en cas d’offres alléchantes, Amine Gouiri et Igor Paixao pourraient aller voir ailleurs.

Les supporters de l’OM se demandent bien à quoi va ressembler le visage de leur équipe la saison prochaine. Des interrogations qui s’expliquent par rapport aux finances marseillaises qui sont loin d’être bonnes et donc au début de mercato peu emballant. Grégory Lorenzi s’est pour le moment activé pour vendre certains joueurs, car le club phocéen a besoin d’argent et c’est ainsi que Mason Greenwood est allé voir ailleurs. L’attaquant anglais a rejoint Fenerbahçe pour 39M€ et dernièrement c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est engagé avec La Corogne contre environ 1,5M€.

Paixao et Gouiri pourraient aussi s’en aller L’OM a donc récolté un bon petit pécule avec ces ventes, mais cela ne sera peut-être pas assez. Selon les informations du compte X La Minute OM, le club phocéen serait également prêt à vendre Amine Gouiri, mais également Igor Paixao si des offres alléchantes arrivent. Il faut donc croire que tout le monde est à vendre du côté de Marseille et notamment le Brésilien qui était arrivé l’été dernier contre un chèque d’environ 35M€.