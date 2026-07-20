Mercato : Après Mason Greenwood, ce club étranger veut s’offrir un autre attaquant de l’OM ?

Pierrick Levallet

En proie à d’importants problèmes financiers, l’OM s’est déjà séparé de Mason Greenwood afin de renflouer ses caisses. Mais le club phocéen pourrait se séparer d’autres joueurs cet été afin d’échapper à ses soucis économiques. Fenerbahçe ciblerait d’ailleurs un autre attaquant marseillais après avoir mis la main sur l’Anglais : Amine Gouiri.

L’OM a du pain sur la planche sur le mercato. Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio doivent lancer leur nouveau projet avec une contrainte de taille pour leur recrutement. Le club phocéen cherche à renflouer ses caisses afin d’échapper à d’importants soucis financiers. Les dirigeants marseillais se sont ainsi séparés de Mason Greenwood, qui avait une bonne valeur marchande et un gros salaire. L’attaquant de 24 ans a été transféré à Fenerbahçe cet été. Et le club turc aurait visiblement un autre attaquant olympien dans son viseur.

Amine Gouiri à Fenerbahçe après Mason Greenwood ? D’après les informations du journaliste turc Bersan Taskaya, Fenerbahçe garderait également un œil sur Amine Gouiri cet été. Les dirigeants du club stambouliote superviseraient l’international algérien et poursuivraient leurs évaluations. L’attaquant de 26 ans aurait en tout cas été recommandé aux pensionnaires de la Süper Lig. Reste maintenant à voir si Fenerbahçe se décidera à passer à l’action pour le joueur de l’OM.