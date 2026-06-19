Mason Greenwood : L'OM va boucler un transfert historique ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec l'OM, Mason Greenwood pourrait changer d'air dès cet été. En effet, l'AS Rome voudrait profiter des problèmes financiers du club marseillais pour boucler la signature de l'attaquant anglais au plus vite. Evalué à 50M€ par l'OM actuellement, Mason Greenwood coutera 60M€ dès le début du mois de juillet.

Devenu indésirable à Manchester United, Mason Greenwood a alerté la direction de l'OM. Déterminé à recruter l'ailier droit anglais, le club marseillais a formulé une offre d'environ 26M€, qui a fait plier les Red Devils. Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 olympien pourrait faire ses valises à l'intersaison.

Transfert de Greenwood : La Roma et l'Atlético sont à la lutte Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AS Rome voudrait profiter de la situation financière de l'OM pour recruter Mason Greenwood au plus vite. Alors que les Marseillais sont à la peine sur le plan économique, les Giallorossi voudraient accélérer les démarches pour boucler l'affaire avant le 30 juin. Toutefois, le club italien doit vendre au préalable pour rester dans les clous du fair-play financier.