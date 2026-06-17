Mercato : L’OM plombé par l’UEFA pour le transfert de Mason Greenwood ?

Comme on pouvait s’y attendre, l’Olympique de Marseille n’a pas su rentrer dans les clous du fair-play financier et s’est vu infliger une amende, ainsi que des sanctions par la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Le club phocéen, qualifié en Ligue Europa pour la saison prochaine, est notamment menacé d’une exclusion de toute compétition européenne.
Le verdict est finalement tombé, après une très longue attente. Comme à chaque fin de saison, la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA épluche les comptes des clubs européens et sanctionne, lorsque les règles ne sont pas respectées. Ainsi, l’OM s’est fait reprendre pour ne pas avoir pu respecter l’accord passé et revenir dans les limites du fair-play financier.
L’OM en sursis
Le club marseillais s’est vu infliger une amende de 10M€ et a un an pour réguler sa situation, s’il ne veut pas être exclu de toute compétition européenne. « L'Olympique de Marseille n'a pas atteint l'objectif final de l'accord transactionnel, n'ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c'est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025) » peut-on notamment lire dans le communiqué de l’UEFA, où les sanctions listées sont « l'exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons », ainsi que « la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d'euros ».
La Roma jubile déjà pour Greenwood
Pas vraiment le meilleur départ pour la nouvelle direction de l’OM, qui va désormais devoir régler ce problème au plus vite... en commençant par le mercato estival. On s’attendait déjà à des nombreux départs à Marseille, mais là les choses pourraient s’accélérer. Et les malheurs des uns font le bonheur des autres, puisque la presse italienne n’a pas tardé à réagir après l’annonce de l’UEFA. La Gazzetta dello Sport explique en effet que du côté de l’AS Roma on aurait bien accueilli cette nouvelle, persuadé que les Marseillais sont obligés de vendre à tout prix Mason Greenwood. Leur marge de manœuvre dans les négociations devrait en effet grandement se réduire et ils pourraient donc accepter de baisser leur prix. Pour rappel, le club phocéen rêverait d’empocher entre 50 et 55M€ d’un transfert de sa star, mais l’offre romaine tournerait plutôt autour des 40M€.