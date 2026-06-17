Mercato : L’OM plombé par l’UEFA pour le transfert de Mason Greenwood ?

Axel Cornic

Comme on pouvait s’y attendre, l’Olympique de Marseille n’a pas su rentrer dans les clous du fair-play financier et s’est vu infliger une amende, ainsi que des sanctions par la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Le club phocéen, qualifié en Ligue Europa pour la saison prochaine, est notamment menacé d’une exclusion de toute compétition européenne.

Le verdict est finalement tombé, après une très longue attente. Comme à chaque fin de saison, la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA épluche les comptes des clubs européens et sanctionne, lorsque les règles ne sont pas respectées. Ainsi, l’OM s’est fait reprendre pour ne pas avoir pu respecter l’accord passé et revenir dans les limites du fair-play financier.

L’OM en sursis Le club marseillais s’est vu infliger une amende de 10M€ et a un an pour réguler sa situation, s’il ne veut pas être exclu de toute compétition européenne. « L'Olympique de Marseille n'a pas atteint l'objectif final de l'accord transactionnel, n'ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c'est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025) » peut-on notamment lire dans le communiqué de l’UEFA, où les sanctions listées sont « l'exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons », ainsi que « la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d'euros ».