L'OM est pris au piège pour le transfert de Mason Greenwood !

Amadou Diawara

Lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Pour permettre au club marseillais de revenir dans le vert sur le plan financier, l'ailier droit de 24 ans serait en vente. Conscients de la situation économique de l'OM, les prétendants de Mason Greenwood ne devrait pas proposer plus de 25M€.

En grande difficulté sur le plan économique, l'OM va devoir se débarrasser de ses joueurs ayant un salaire XXL cet été. Ainsi, Mason Greenwood serait placé sur le marché des transferts. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a lâché ses vérités sur l'avenir du numéro 10 de l'OM. Selon l'ancien milieu gauche du PSG, les courtisans de Mason Greenwood ne vont pas casser leur tirelire pour le recruter, et ce, parce qu'ils connaissent la situation financière marseillaise.

«Il n'y aura pas d'offre à ce prix-là» « L'OM ? Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l'année d'après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines après la différence avec les autres, donc non, tu seras obligé de les brader », a affirmé Jérôme Rothen, avant de poursuivre.