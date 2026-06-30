Le Paris FC refuse «un super coach» : L'annonce inquiétante de Daniel Riolo sur la succession d'Antoine Kombouaré...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait réussi à redresser le Paris FC, Antoine Kombouaré ne devrait toutefois pas rester sur le banc parisien cet été. Le Kanak va quitter ses fonctions et sera remplacé par Liam Rosenior. Mais Daniel Riolo regrette que le PFC n'ait pas poursuivi ses discussions avec Walid Regragui.

A quelques jours de la reprise de la saison, le Paris FC est toujours dans le flou concernant son entraîneur. Mais au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a mis fin au suspens : « Le Paris FC ne semble pas disposé à tout accepter, notamment les requêtes d'Antoine Kombouaré qui veut plus d'argent. Les discussions traînent à tel point qu'elles ont fini par lasser la direction et c'est fini ». Et le journaliste a également annoncé le nom du coach qui allait le remplacer, à savoir Liam Rosenior.

Riolo voulait voir Regragui sur le banc du PFC « Ça devrait être - là encore, sauf retournement - Liam Rosenior qui est en numéro un bien détaché. Des discussions ont également été menées avec quelqu'un que j'aurais très bien vu sur le banc du Paris FC, avec Walid Regragui. Il y a eu deux ou trois rendez-vous mais c'est a priori Rosenior qui est retenu », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'évoquer des regrets quant au fait que le Paris FC n'ait pas approfondi la piste menant à Walid Regragui.