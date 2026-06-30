Le Paris FC refuse «un super coach» : L'annonce inquiétante de Daniel Riolo sur la succession d'Antoine Kombouaré...

Bien qu'il ait réussi à redresser le Paris FC, Antoine Kombouaré ne devrait toutefois pas rester sur le banc parisien cet été. Le Kanak va quitter ses fonctions et sera remplacé par Liam Rosenior. Mais Daniel Riolo regrette que le PFC n'ait pas poursuivi ses discussions avec Walid Regragui.
A quelques jours de la reprise de la saison, le Paris FC est toujours dans le flou concernant son entraîneur. Mais au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a mis fin au suspens : « Le Paris FC ne semble pas disposé à tout accepter, notamment les requêtes d'Antoine Kombouaré qui veut plus d'argent. Les discussions traînent à tel point qu'elles ont fini par lasser la direction et c'est fini ». Et le journaliste a également annoncé le nom du coach qui allait le remplacer, à savoir Liam Rosenior.
Riolo voulait voir Regragui sur le banc du PFC
« Ça devrait être - là encore, sauf retournement - Liam Rosenior qui est en numéro un bien détaché. Des discussions ont également été menées avec quelqu'un que j'aurais très bien vu sur le banc du Paris FC, avec Walid Regragui. Il y a eu deux ou trois rendez-vous mais c'est a priori Rosenior qui est retenu », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'évoquer des regrets quant au fait que le Paris FC n'ait pas approfondi la piste menant à Walid Regragui.
«Walid Regragui, c'est un super coach qui aurait eu toute sa place au PFC»
« Walid Regragui, c'est un super coach qui aurait eu toute sa place au PFC. C'est quand même un enfant de la banlieue parisienne, il est de Corbeil (Essonne). Un projet à Paris l'aurait beaucoup intéressé, c'est un très bon entraîneur. Il a fait la sélection du Maroc avec un projet fantastique avec tout ce qu'il a mis en place avec la sélection des joueurs, la façon dont il a attiré plusieurs internationaux. Il a fait une demi-finale de la Coupe du monde, il a été la cheville ouvrière du développement économique autour du football au Maroc. A la CAN, ça s'est joué en finale donc il a tout le temps réussi. En ayant dirigé la sélection avec cette pression et cette vie, si tu lui proposes Brest, c'est une grosse régression pour lui. OK si tu lui proposes Marseille, Lyon ou le PFC qui est un gros projet. Moi, je lui aurais fait confiance au PFC dans cette aventure. Avec tout ce qu'il a connu comme pression et le travail accompli, il avait les épaules », ajoute Daniel Riolo.