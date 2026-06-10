«Julian Alvarez n'est pas à vendre» : C'est déjà terminé pour le PSG et le Real Madrid ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez serait dans le collimateur du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid. Pour battre la concurrence parisienne et catalane, les Merengue a formulé une offre de 150M€ aux Colchoneros. Toutefois, cette proposition a été refusée. Interrogé par la presse espagnole, Enrique Cerezo a affirmé que Julian Alvarez n'était pas à vendre.

Très performant sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez aurait la cote sur le marché. En effet, l'attaquant de 26 ans serait dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone. Tous ces clubs étant emballés par l'idée de recruter l'international argentin lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid s'est fait recaler pour Julian Alvarez Pour mettre toutes les chances de son côté, le Real Madrid a dégainé une offre. Via un communiqué, la Maison-Blanche a révélé qu'elle avait proposé 150M€ à l'Atlético pour finaliser la signature de Julian Alvarez ce mardi. Toutefois, les Colchoneros ont recalé les Merengue, refusant de négocier un transfert. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui, il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid. Pour rappel, Julian Alvarez est engagé jusqu'au 30 juin 2030 et dispose d'une clause libératoire fixée à 500M€.