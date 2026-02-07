«Je l’ai insulté devant l’Emir du Qatar» : Le PSG décide d’éjecter un joueur !

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI, énormément de joueurs sont passées au Paris Saint-Germain. Mais c’est également le cas pour les dirigeants, avec d'ailleurs des épisodes assez surprenants qui ont eu lieu dans les coulisses du club parisien, impliquant notamment le propriétaire et Emir du Qatar.

Avant la victoire en Ligue des Champions de l’année dernière, c’étaient surtout les polémiques qui rythmaient les saisons du PSG. Et c’est notamment le cas lorsque Leonardo était directeur sportif, ce dernier étant réputé pour son franc parler et ses méthodes pas toujours très appréciées par les joueurs.

« C’était très compliqué entre Leonardo et moi » Dans un entretien accordé à Histoire de Foot, Mathieu Bodmer a raconté une anecdote particulière concernant sa cohabitation avec Leonardo, à Paris. « C’était très compliqué entre Leonardo et moi. On ne s’aimait pas. Au mercato d’hiver, on se dispute sur un transfert avorté. J’ai une offre en Chine, et il me dit ‘non, tu ne bouges pas’. Ensuite le mercato commence, et au bout de deux semaines il vient me voir ‘t’as toujours le truc en Chine ? Ce serait peut-être bien que tu partes’. Mais il n’y avait plus l’offre de Chine » a confié l’ancien milieu de terrain.