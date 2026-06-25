«Il n'ira pas dans le Golfe», l'OM va perdre de l'argent avec ce gros départ !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Pierre-Emile Højbjerg devrait quitter l'OM lors de ce mercato estival. Alors que le club marseillais doit vendre pour rééquilibrer ses comptes, le milieu de terrain de 30 ans serait sur le marché des transferts. Toutefois, à en croire Jérôme Rothen, Pierre-Emile Højbjerg ne devrait pas rapporter gros à l'OM.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Pierre-Emile Højbjerg ne devrait plus faire long feu à Marseille. Engagé jusqu'au 30 juin 2028, le milieu de terrain de 30 ans devrait changer d'air lors de ce mercato estival. A la peine sur le plan financier, l'OM doit vendre ses joueurs ayant un gros salaires, notamment Pierre-Emile Højbjerg. Cependant, comme l'a affirmé Jérôme Rothen, Frank McCourt ne devrait pas encaisser un chèque XXL grâce à l'international danois.

«Il ira en Italie s'il doit bouger» « L'OM ? Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l'année d'après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines après la différence avec les autres, donc non, tu seras obligé de les brader. Et le problème de Marseille aujourd'hui, et ça se complique d'autant plus, c'est que ce n'est pas au club de décider de ce que les joueurs vont faire », a lancé Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, avant d'en rajouter une couche.