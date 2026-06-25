«Il a une limite» : Le moment où Mason Greenwood doit être vendu est annoncé sur RMC !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait être transféré cet été, et ce, pour permettre à l'OM de rééquilibrer ses comptes. Mais à en croire Eric Di Meco, le club olympien devrait plutôt attendre d'avoir une équipe armée pour se qualifier pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions pour laisser son numéro 10 partir.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. En effet, l'OM pourrait vendre son numéro 10 pour ne plus être dans le rouge sur le plan financier. Mais à en croire Eric Di Meco - interrogé dans l'émission le Super Moscato Show ce jeudi - le club de Frank McCourt doit attendre d'avoir une effectif armé pour passer la saison régulière de la Ligue des Champions pour se séparer de Mason Greenwood.

«Je ne te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes...» « L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc. Pour l'OM version Ligue Europa et version économie, c'est inespéré. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le brader. Le gros problème, c'est que comme tout le monde sait qu'on a besoin d'argent, eh bien les mecs vont te proposer des cacahuètes, bien sur. Mais je pense qu'il ne faut pas le brader. Malgré tout, dans la saison qui arrive pour l'OM, Greenwood, il va encore te faire des différences. Je ne te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes, si on avait un effectif pour sortir de la poule de Ligue des Champions. Je pense qu'il a une limite sur le très haut niveau, mais pour l'OM de la saison prochaine, si Greenwod est là, je suis content hein », a affirmé Eric Di Meco, ancien latéral gauche de l'OM, avant d'en rajouter une couche.