Erling Haaland au Real Madrid : Le verdict est annoncé pour son transfert !

Afin d’éviter de revivre une saison blanche, le Real Madrid a décidé de se montrer particulièrement actif sur le mercato. Le club madrilène entendrait notamment offrir de nouvelles solutions offensives à José Mourinho pour épauler Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland a alors été évoqué. Mais le verdict a déjà été annoncé pour un transfert de l’international norvégien.
Le Real Madrid souhaite éviter de revivre le scénario d’une saison blanche. Le club madrilène s’est donc montré plutôt actif sur le mercato jusqu’à présent. Les dirigeants merengue ont déjà bouclé les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Mais la Casa Blanca ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle voudrait également mettre la main sur un nouvel attaquant pour épauler Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland a ainsi été évoqué. Mais Manchester City ne semble pas vraiment enclin à se séparer de son international norvégien.
«Aucune chance» pour le Real Madrid avec Erling Haaland ?
« Je pense que le Real Madrid a autant de chances de recruter Michael Olise qu'Erling Haaland cet été ! Je suis content qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune chance de recruter le Français cet été, et s'ils changent d'objectif, ils sont les bienvenus pour tenter leur chance avec Haaland. Même si je m'attends à ce que la réponse soit la même. Cet été : aucune chance. L'été prochain, je pense que ce sera très intéressant de voir ce qu'il adviendra d'Olise, qu'il signe ou non un nouveau contrat. S’il ne le fait pas, le Bayern devra agir. Peut-être devra-t-il le vendre. Mais pour cet été, Michael Olise restera au Bayern de Munich » a d’abord expliqué Christian Falk pour CFBayern Insider.
Même verdict pour Michael Olise
« C’est peut-être à son avantage, car cette saison, il était vraiment, vraiment en grande forme, mais lors de la Coupe du monde, il n’a livré qu’un tournoi correct. Peut-être que les choses se calment un peu, car il aurait pu prouver son statut d’élite du football lors de la demi-finale contre l’Espagne, mais il ne l’a pas montré. Peut-être que l’ailier sait désormais qu’il a encore des choses à apprendre avant d’atteindre le sommet absolu de ses capacités. De toute évidence, les rumeurs se sont apaisées, et il est plus facile pour le FC Bayern de garder Olise s’il n’est pas champion du monde » a ensuite poursuivi le journaliste allemand. Le Real Madrid sait donc à quoi s’en tenir. Sauf retournement de situation, Michael Olise et Erling Haaland ne devraient pas rejoindre Kylian Mbappé cet été.