Erling Haaland au Real Madrid : Le verdict est annoncé pour son transfert !

Pierrick Levallet

Afin d’éviter de revivre une saison blanche, le Real Madrid a décidé de se montrer particulièrement actif sur le mercato. Le club madrilène entendrait notamment offrir de nouvelles solutions offensives à José Mourinho pour épauler Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland a alors été évoqué. Mais le verdict a déjà été annoncé pour un transfert de l’international norvégien.

Le Real Madrid souhaite éviter de revivre le scénario d’une saison blanche. Le club madrilène s’est donc montré plutôt actif sur le mercato jusqu’à présent. Les dirigeants merengue ont déjà bouclé les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Mais la Casa Blanca ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle voudrait également mettre la main sur un nouvel attaquant pour épauler Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland a ainsi été évoqué. Mais Manchester City ne semble pas vraiment enclin à se séparer de son international norvégien.

«Aucune chance» pour le Real Madrid avec Erling Haaland ? « Je pense que le Real Madrid a autant de chances de recruter Michael Olise qu'Erling Haaland cet été ! Je suis content qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune chance de recruter le Français cet été, et s'ils changent d'objectif, ils sont les bienvenus pour tenter leur chance avec Haaland. Même si je m'attends à ce que la réponse soit la même. Cet été : aucune chance. L'été prochain, je pense que ce sera très intéressant de voir ce qu'il adviendra d'Olise, qu'il signe ou non un nouveau contrat. S’il ne le fait pas, le Bayern devra agir. Peut-être devra-t-il le vendre. Mais pour cet été, Michael Olise restera au Bayern de Munich » a d’abord expliqué Christian Falk pour CFBayern Insider.