Deux joueurs de l'OM réclament leur départ : Frank McCourt rappelle Medhi Benatia en urgence !

Ce n'est un secret pour personne, l'OM doit vendre cet été afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Et cela tombe bien puisque deux cadres auraient émis le souhait de partir. Et afin de maximiser ces deux ventes, Frank McCourt aurait rappelé Medhi Benatia !
Confronté à une situation économique plus que compliquée, l'OM n'a plus le choix et doit vendre de façon importante cet été. Aucun joueur ne semble épargné par la vague de départs espérés par les Marseillais qui pourraient même être aidés par la volonté de certains cadres. Selon les informations de La Provence, Mason Greenwood et Leonardo Balerdi auraient ainsi demandé à quitter l'OM, ce qui fait les affaires du club phocéen. Mais afin de maximiser ces transferts, Frank McCourt aurait demandé l'aide de Medhi Benatia, qui a pourtant quitté ses fonctions de directeur sportif à l'issue de la saison.
McCourt rappelle Benatia pour le mercato
Mais La Provence rappelle que Frank McCourt, bien qu'agacé par la gestion de l'ancienne direction, a néanmoins apprécié certaines ventes bouclées par Medhi Benatia à l'image de celles de Luis Henrique, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz. Le propriétaire de l'OM espère donc s'appuyer une dernière fois sur le réseau du Marocain pour renflouer ses caisses. L'occasion pour Medhi Benatia de se racheter d'une situation dont il se sent coupable. « Il n'a plus aucun lien contractuel avec l'OM et il intervient dans une logique de passation de pouvoir avec Grégory Lorenzi sur certains dossiers à la vente par sens des responsabilités et amour de son club », explique une source en interne auprès de La Provence.
Stéphane Richard confirme !
Stéphane Richard a d'ailleurs confirmé que Medhi Benatia donnait un coup de main à l'OM sur le mercato : « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. A partir du moment où les choses sont claires, que ce n'est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu'il peut nous apporter. Je n'ai aucun préjugé de principe avec lui, bien au contraire. Il est apprécié par Frank et son entourage, il a sa personnalité, personne ne peut lui enlever le fait qu'il est passionné par ce qu'il fait. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent et a de la valeur. Les circonstances ont fait qu'il est parti, il n'a aucun lieu avec le club, aucun contrat, mais il y est très attaché. J'apprécie ça chez lui, il n'est pas parti du jour au lendemain ».