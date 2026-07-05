Deux joueurs de l'OM réclament leur départ : Frank McCourt rappelle Medhi Benatia en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est un secret pour personne, l'OM doit vendre cet été afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Et cela tombe bien puisque deux cadres auraient émis le souhait de partir. Et afin de maximiser ces deux ventes, Frank McCourt aurait rappelé Medhi Benatia !

Confronté à une situation économique plus que compliquée, l'OM n'a plus le choix et doit vendre de façon importante cet été. Aucun joueur ne semble épargné par la vague de départs espérés par les Marseillais qui pourraient même être aidés par la volonté de certains cadres. Selon les informations de La Provence, Mason Greenwood et Leonardo Balerdi auraient ainsi demandé à quitter l'OM, ce qui fait les affaires du club phocéen. Mais afin de maximiser ces transferts, Frank McCourt aurait demandé l'aide de Medhi Benatia, qui a pourtant quitté ses fonctions de directeur sportif à l'issue de la saison.

McCourt rappelle Benatia pour le mercato Mais La Provence rappelle que Frank McCourt, bien qu'agacé par la gestion de l'ancienne direction, a néanmoins apprécié certaines ventes bouclées par Medhi Benatia à l'image de celles de Luis Henrique, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz. Le propriétaire de l'OM espère donc s'appuyer une dernière fois sur le réseau du Marocain pour renflouer ses caisses. L'occasion pour Medhi Benatia de se racheter d'une situation dont il se sent coupable. « Il n'a plus aucun lien contractuel avec l'OM et il intervient dans une logique de passation de pouvoir avec Grégory Lorenzi sur certains dossiers à la vente par sens des responsabilités et amour de son club », explique une source en interne auprès de La Provence.