Départ de l'OM : «Il passerait un cap», Mason Greenwood doit choisir ce club et pas un autre !

Amadou Diawara

Alors que l'OM a besoin de vendre pour s'y retrouver sur le plan financier, Mason Greenwood pourrait prendre le large lors de ce mercato estival. Alors que le numéro 10 marseillais a la possibilité de migrer vers l'Arabie Saoudite et la Turquie, Eric Di Meco affirme qu'il doit choisir l'AS Rome en cas de départ.

Pour rester dans les clous du fair-play financier, l'OM doit absolument vendre lors de ce mercato estival. Ce qui pourrait provoquer le départ de Mason Greenwood, qui est lié au club marseillais jusqu'au 30 juin 2029. Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce jeudi après-midi, Eric Di Meco a pris position sur l'avenir du numéro 10 phocéen. D'après l'ancien arrière gauche de l'OM, Mason Greenwood doit opter pour l'AS Rome en cas de départ.

«Aller en Arabie Saoudite, ce n'est pas terrible» « L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc. Pour l'OM version Ligue Europa et version économie, c'est inespéré. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le brader. Le gros problème, c'est que comme tout le monde sait qu'on a besoin d'argent, eh bien les mecs vont te proposer des cacahuètes, bien sur. Mais je pense qu'il ne faut pas le brader. Malgré tout, dans la saison qui arrive pour l'OM, Greenwood, il va encore te faire des différences. Je ne te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes, si on avait un effectif pour sortir de la poule de Ligue des Champions. Je pense qu'il a une limite sur le très haut niveau, mais pour l'OM de la saison prochaine, si Greenwod est là, je suis content hein », a affirmé Eric Di Meco, avant d'être relancé.