Départ de Bruno Genesio : Olivier Giroud balance sur le nouvel entraîneur du LOSC

Ce lundi, le LOSC a officialisé la prolongation d’Olivier Giroud, qui disputera donc une deuxième saison dans le Nord, lui qui est revenu en Ligue 1 l’année dernière. Cette fois-ci, ce ne sera plus sous les ordres de Bruno Genesio mais de Davide Ancelotti que l’attaquant âgé de 39 ans jouera et ce dernier s’est justement exprimé sur son nouvel entraîneur.
Olivier Létang avait déjà laissé entendre la semaine dernière qu’il y avait de grandes chances qu’Olivier Giroud reste au LOSC la saison prochaine, ce qui s’est confirmé ce lundi. Dans un communiqué, les Dogues ont officialisé la prolongation de l’attaquant âgé de 39 ans pour une année supplémentaire, jusqu’en juin 2027.
« Je suis très content de continuer l’aventure ici »
« Je suis très content de continuer l’aventure ici. Il y a un an, lorsque je suis arrivé au LOSC, ce n’était pas quelque chose qui était tout à fait programmé, si je puis dire. Et il se trouve que je suis très bien ici, je me sens comme à la maison. J’ai été très heureux de retrouver la France et la Ligue 1 après les avoir quittés 13 ans plus tôt. Je me rapprochais de ma famille et je découvrais la chaleur humaine qui règne dans cette région que je ne connaissais pas. L’accueil que j’ai reçu dans le Nord, mais aussi les valeurs des gens, que je partage, m’ont beaucoup plus. Au bout de quelques semaines, c’est comme si je faisais partie de la famille. L’intégration s’est faite naturellement. C’est que du bonheur », a réagi Olivier Giroud dans le communiqué publié par le LOSC.
« C’est un entraîneur avec des idées différentes »
Pour sa deuxième saison à Lille, l’ancien international français (137 sélections, 57 buts) évoluera désormais sous les ordres de Davide Ancelotti, le choix d’Olivier Létang pour succéder à Bruno Genesio, pressenti pour rebondir à l’OM. « Je ne connais pas personnellement Davide Ancelotti mais le fait qu’il soit un jeune coach, c’est très bien. C’est un entraîneur avec des idées différentes. Une page se tourne et je suis sûr que s’il arrive aujourd’hui au LOSC et que si le LOSC a fait appel à lui, c’est qu’il est prêt à relever ce challenge. Je suis persuadé qu’il a plein de choses à apporter au club et je suis impatient de travailler avec lui », a ajouté Olivier Giroud.