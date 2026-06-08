Départ de Bruno Genesio : Olivier Giroud balance sur le nouvel entraîneur du LOSC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi, le LOSC a officialisé la prolongation d’Olivier Giroud, qui disputera donc une deuxième saison dans le Nord, lui qui est revenu en Ligue 1 l’année dernière. Cette fois-ci, ce ne sera plus sous les ordres de Bruno Genesio mais de Davide Ancelotti que l’attaquant âgé de 39 ans jouera et ce dernier s’est justement exprimé sur son nouvel entraîneur.

Olivier Létang avait déjà laissé entendre la semaine dernière qu’il y avait de grandes chances qu’Olivier Giroud reste au LOSC la saison prochaine, ce qui s’est confirmé ce lundi. Dans un communiqué, les Dogues ont officialisé la prolongation de l’attaquant âgé de 39 ans pour une année supplémentaire, jusqu’en juin 2027.

« Je suis très content de continuer l’aventure ici » « Je suis très content de continuer l’aventure ici. Il y a un an, lorsque je suis arrivé au LOSC, ce n’était pas quelque chose qui était tout à fait programmé, si je puis dire. Et il se trouve que je suis très bien ici, je me sens comme à la maison. J’ai été très heureux de retrouver la France et la Ligue 1 après les avoir quittés 13 ans plus tôt. Je me rapprochais de ma famille et je découvrais la chaleur humaine qui règne dans cette région que je ne connaissais pas. L’accueil que j’ai reçu dans le Nord, mais aussi les valeurs des gens, que je partage, m’ont beaucoup plus. Au bout de quelques semaines, c’est comme si je faisais partie de la famille. L’intégration s’est faite naturellement. C’est que du bonheur », a réagi Olivier Giroud dans le communiqué publié par le LOSC.