«Cela pourrait le pousser à partir» : La condition est fixée pour un gros transfert au PSG

Depuis sa victoire en Ligue des champions l'année dernière, le PSG n'a pas beaucoup changé d'effectif. En effet le club fait confiance aux mêmes hommes et tentera de défendre son titre acquis de manière incroyable en fin de saison dernière. Mais certains joueurs n'ont pas été épargnés par les rumeurs de transfert. L'été prochain, de grosses opérations pourraient avoir lieu.

Plus en difficulté cette saison, le PSG a vu son effectif souffrir un peu puisque de nombreux joueurs ont dû s'absenter après avoir fourni beaucoup d'efforts. Le club dispose toutefois d'un large panel de joueurs même si tous ne sont pas satisfaits par leur temps de jeu. C'est notamment l'une des raisons qui pourrait convaincre un attaquant de quitter la capitale prochainement.

Gonçalo Ramos prêt à quitter le PSG ? Présent au PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos brille dans la capitale même s'il n'a pas un temps de jeu idéal. En effet cette saison le Portugais a été titularisé moins de la moitié des matches pour un temps de jeu assez limité pour un joueur de son calibre. Cela pourrait donc mener à un transfert dans les prochains mois, lui qui est déjà visé par les rumeurs. « Il aurait besoin de plus de temps de jeu. Il a les arguments pour y parvenir et ça pourrait le pousser à quitter le PSG un jour. Il mérite plus d'espaces dans un groupe » souligne Antonio Soares, journaliste au Jornal de Noticias, d'après des propos rapportés par La Provence.