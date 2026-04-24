Bruno Fernandes réclame un joueur à Manchester United : Le PSG veut aussi boucler son transfert !

Déjà actif en coulisses, le PSG prépare son mercato estival et s'intéresserait notamment à Mateus Fernandes, le milieu de terrain de West Ham. Un joueur également convoité par Manchester United qui s'est vu recommander ce transfert par un certain Bruno Fernandes.
A environ un mois et demi de l'ouverture du mercato estival, le PSG semble déjà actif en coulisses avec la volonté d'apporter quelques retouches à son effectif. Dans cette optique, le projet restera le même, à savoir miser sur de jeunes talents capables de répondre présents dès aujourd'hui tout en incarnant l'avenir comme ce fut le cas des transferts de Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola et Willian Pacho. Et Luis Campos aurait ainsi activé son réseau en coulisses, notamment pour densifier la rotation au milieu de terrain, un secteur au sein duquel le PSG manque de profondeur.
Le PSG dans le coup pour Mateus Fernandes ?
En effet, le nom de Mateus Fernandes circule depuis quelques jours du côté du PSG. Le milieu de terrain portugais de West Ham est représenté par Jorge Mendes, qui connaît très bien Luis Campos dont le réseau dans le football lusitanien n'est plus à démontrer. Selon les informations de Foot Mercato, des premiers contacts auraient même déjà eu lieu entre l'entourage de Mateus Fernandes et le PSG. Reste désormais à savoir quel prix les Hammers réclameront pour un joueur recruté il y a un an pour 44M€. Cela devrait notamment dépendre du maintien ou non en Premier League.
Bruno Fernandes l'a réclamé à Manchester United
Mais cela pourrait également dépendre de la concurrence, et elle s'annonce soutenue. Notamment au sein du championnat anglais. En effet, CaughtOffside rappelle que Manchester United s'intéresse également à Mateus Fernandes sur les conseils de... Bruno Fernandes. Le milieu de terrain des Red Devils aurait effectivement conseillé à sa direction de recruter son compatriote. Mais ses plans pourraient donc être plombés par le PSG.