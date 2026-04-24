Bruno Fernandes réclame un joueur à Manchester United : Le PSG veut aussi boucler son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses, le PSG prépare son mercato estival et s'intéresserait notamment à Mateus Fernandes, le milieu de terrain de West Ham. Un joueur également convoité par Manchester United qui s'est vu recommander ce transfert par un certain Bruno Fernandes.

A environ un mois et demi de l'ouverture du mercato estival, le PSG semble déjà actif en coulisses avec la volonté d'apporter quelques retouches à son effectif. Dans cette optique, le projet restera le même, à savoir miser sur de jeunes talents capables de répondre présents dès aujourd'hui tout en incarnant l'avenir comme ce fut le cas des transferts de Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola et Willian Pacho. Et Luis Campos aurait ainsi activé son réseau en coulisses, notamment pour densifier la rotation au milieu de terrain, un secteur au sein duquel le PSG manque de profondeur.

Mateus Fernandes au PSG, vous validez ? pic.twitter.com/hdkV2VJ9u7 — Mookie (@MookieBarbu) April 22, 2026

Le PSG dans le coup pour Mateus Fernandes ? En effet, le nom de Mateus Fernandes circule depuis quelques jours du côté du PSG. Le milieu de terrain portugais de West Ham est représenté par Jorge Mendes, qui connaît très bien Luis Campos dont le réseau dans le football lusitanien n'est plus à démontrer. Selon les informations de Foot Mercato, des premiers contacts auraient même déjà eu lieu entre l'entourage de Mateus Fernandes et le PSG. Reste désormais à savoir quel prix les Hammers réclameront pour un joueur recruté il y a un an pour 44M€. Cela devrait notamment dépendre du maintien ou non en Premier League.