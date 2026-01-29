Lutte contre le piratage : La nouvelle initiative qui va tout changer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La lutte contre le piratage est devenu un enjeu majeur des différentes ligues de football professionnel, notamment en France en raisons des problèmes liés aux droits TV ces dernières années. En ce sens, une nouvelle initiative a vu le jour pour essayer de contrecarrer le visionnage illégal des matchs.

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, la Liga a annoncé une nouvelle initiative afin de lutter contre le streaming illégal, et elle risque de faire parler. Via un site dédié et une application mobile, la Ligue espagnole propose une récompense de 50€ pour toute personne qui dénoncera les bars et restaurants retransmettant les matchs illégalement.

« Protéger les établissements qui diffusent légalement le football et faciliter la collaboration citoyenne dans la défense des droits audiovisuels » La Liga invite « tout citoyen de collaborer activement à la détection des établissements diffusant illégalement du contenu. » En ce sens, il suffit de remplir un formulaire et envoyer des images prouvant que la diffusion est illégale. Afin d’encourager cette démarche, un système de récompense a été mis en place, « permettant aux utilisateurs qui déposent un signalement valide et efficace de recevoir 50€ en remerciement de leur collaboration, une fois la procédure de validation terminée. » La Liga incite donc à la délation pour lutter contre le piratage, avec un double objectif : « Protéger les établissements qui diffusent légalement le football et faciliter la collaboration citoyenne dans la défense des droits audiovisuels. »

