Surprise, un ancien de l'OM annonce du lourd pour le PSG

Alexis Brunet

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions. Pour ce grand rendez-vous, les Parisiens défieront le FC Barcelone. Si les partenaires de Kylian Mbappé se qualifient, ils pourraient affronter l'Atlético de Madrid ou le Borussia Dortmund pour une place en finale. Selon Adil Rami, ancien joueur de l'OM, il y a des chances que le PSG aille au bout.

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont donc rassurés, après une phase de groupes où ils avaient eu toutes les peines du monde à se qualifier.

Le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone

En quart de finale, le PSG affrontera le FC Barcelone. Le match aller aura lieu le 10 avril à Paris, et la manche retour se déroulera le 17 avril, en Espagne. Si les Parisiens se qualifient, ils affronteront l'Atlético de Madrid ou le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions.

Adil Rami voit le PSG aller au bout en C1