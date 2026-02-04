«Si ça continue, il est perdu», la descente aux enfers redoutée pour un joueur du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une erreur de casting de la part de Luis Enrique ? Ces derniers temps, sa situation sportive interroge de plus en plus dans les médias au vu de la tournure prise par les évènements au PSG. Au point où on craigne d’une déchéance assez éloquente d’ici la fin de la saison au sein de l’équipe championne d’Europe. C’est du moins le point de vue d’un ancien international français. Explications.

2025, une année au paradis pour le Paris Saint-Germain. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe ainsi que la Coupe intercontinentale pour finir l’année en beauté. Hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale face à Chelsea en juillet dernier (0-3), le PSG a collecté le trophée de chaque compétition à laquelle il a pris part. Et ce, avec des statuts clairs avant le départ de Gianluigi Donnarumma pour Manchester City en août dernier : Donnarumma en un et Matvey Safonov en doublure.

🗣️ Jérôme Alonzo : « Pour la fin de la saison, je pense que Matveï Safonov doit rester numéro 1 pour apaiser le débat. »#EDS pic.twitter.com/ibh2uvZbtp — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 3, 2026

Le bras de fer tourne en faveur de Safonov Une situation qui n’est pas la même cette saison. Il n’y a qu’à s’attarder sur l’identité du gardien. Pour la Coupe intercontinentale, Matvey Safonov gardait les buts du PSG. Pour ce qui est du Trophée des champions, ce fut Lucas Chevalier en raison de la blessure à la main du portier russe. Même son de cloche pour le 1/16ème de finale de Coupe de France. De nouveau opérationnel pour la réception de Newcastle la semaine dernière (1-1), Safonov a été reconduit pour le déplacement à Strasbourg (2-1).