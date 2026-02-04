«Si ça continue, il est perdu», la descente aux enfers redoutée pour un joueur du PSG !

Une erreur de casting de la part de Luis Enrique ? Ces derniers temps, sa situation sportive interroge de plus en plus dans les médias au vu de la tournure prise par les évènements au PSG. Au point où on craigne d’une déchéance assez éloquente d’ici la fin de la saison au sein de l’équipe championne d’Europe. C’est du moins le point de vue d’un ancien international français. Explications.
2025, une année au paradis pour le Paris Saint-Germain. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe ainsi que la Coupe intercontinentale pour finir l’année en beauté. Hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale face à Chelsea en juillet dernier (0-3), le PSG a collecté le trophée de chaque compétition à laquelle il a pris part. Et ce, avec des statuts clairs avant le départ de Gianluigi Donnarumma pour Manchester City en août dernier : Donnarumma en un et Matvey Safonov en doublure.
Le bras de fer tourne en faveur de Safonov
Une situation qui n’est pas la même cette saison. Il n’y a qu’à s’attarder sur l’identité du gardien. Pour la Coupe intercontinentale, Matvey Safonov gardait les buts du PSG. Pour ce qui est du Trophée des champions, ce fut Lucas Chevalier en raison de la blessure à la main du portier russe. Même son de cloche pour le 1/16ème de finale de Coupe de France. De nouveau opérationnel pour la réception de Newcastle la semaine dernière (1-1), Safonov a été reconduit pour le déplacement à Strasbourg (2-1).
«Si Safonov continue à être comme ça, il va jouer quand ?»
De quoi pousser les observateurs à s’interroger sur la suite des opérations pour Lucas Chevalier. Présent sur les ondes de RMC pour l’émission de Rothen s’enflamme mardi soir, Jean-Michel Larqué a pointé du doigt la gestion pas vraiment claire de la question du gardien de but au PSG orchestrée par l’entraîneur Luis Enrique. De plus, l’international français pourrait subir une dégringolade assez sévère. « Personne ne sait qui va être numéro 1. Ni Chevalier, ni Safonov, ni même Luis Enrique. Mais si ça continue comme ça, Chevalier est perdu ! Si Safonov continue à être comme ça, il va jouer quand ? Les sportifs de haut niveau faut qu’ils jouent, mais là il ne jouera jamais ». Reste à savoir quelle tournure prendra ce feuilleton au PSG.