Quand Tom Cruise croise un joueur du PSG : Cette scène improbable en boîte de nuit

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien chroniqueur star de Canal+ et du Canal Football Club, Pierre Ménès commente désormais l’actualité footballistique sur sa chaîne YouTube, où il raconte également des anecdotes qu’il a vécues. Le journaliste est notamment revenu sur une soirée en boîte de nuit, quand l’acteur Tom Cruise a croisé un joueur du PSG.

Depuis son départ de Canal+ en 2021, c’est désormais sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, que Pierre Ménès s’exprime. Il y commente l’actualité footballistique, mais raconte également des anecdotes datant des années où il travaillait encore pour la presse écrite, lui qui a suivi le PSG de près lorsqu’il était chez L’Équipe.

Vente du Parc des Princes : Le PSG annonce une date (et ça ne va pas plaire à la Mairie de Paris) https://t.co/PiFKuiU9rp — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Une fois en boîte, je me suis retrouvé assis à côté de Nicole Kidman et Tom Cruise » Pierre Ménès sortait par exemple régulièrement avec David Ginola. « On est pas mal sorti ensemble à l'époque. C'était bien de sortir avec Ginola. J'étais beaucoup plus beau avec David que sans David. Il faut dire ce qui est », racontait le journaliste, ou bien quand il a fait la rencontre de Neymar : « On me dirige vers le carré VIP où je suis accueilli par le père de Neymar qui, à ma grande surprise, sait parfaitement qui je suis et m’accueille vraiment avec beaucoup de chaleur. Neymar arrive avec son chapeau. Pareil, je vois qu’il voit qui je suis, il sait ce que je dis sur lui. Quelque chose qui m’avait beaucoup étonné, c’est que Neymar était très à l’écoute de ce qu’il se disait sur lui, alors que ce n’est pas du tout l’image qu’il pouvait donner. »