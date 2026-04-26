PSG - Vitinha incertain contre le Bayern Munich : L'inquiétude grandit sur RMC, «s'il n'est pas là, ce n'est pas la même chose»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent pour le déplacement à Angers, Vitinha est toujours incertain pour la demi-finale aller de la Ligue des champions qui se disputera mardi au Parc des Princes contre le Bayern Munich. Et si jamais le Portugais venait à être absent, ce serait un sacré coup dur pour le PSG comme le souligne Benoit Costil.

Touché au pied lors de la défaite contre l'OL (1-2), Vitinha n'était pas présent dans le groupe pour le déplacement à Angers ce samedi. Et pour cause, par le biais d'un communiqué, le PSG a assuré que « l’inflammation du talon droit de Vitinha évolue favorablement. Il poursuit un travail individuel ». Le milieu de terrain portugais est donc incertain pour le choc contre le Bayern Munich, ce qui inquiète Benoit Costil.

🚨🚨Le groupe pour le déplacement à Angers :



Vitinha ❌ pic.twitter.com/CYIEqVK9Cv — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) April 25, 2026

Costil s'inquiète pour Vitinha « Il est important. C’est tellement tous des grands joueurs au PSG, et parmi ces grands joueurs tu en as qui sont un peu spéciaux, et Vitinha en fait partie, comme Ousmane Dembélé. Ils te changent la gueule de l’équipe. Vitinha fait tout, il est à la relance, à la récupération, il donne le tempo du match, il est capable de débloquer des situations face à un bloc bas… Il est capable de frapper, de faire la dernière passe », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.