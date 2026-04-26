PSG - Vitinha incertain contre le Bayern Munich : L'inquiétude grandit sur RMC, «s'il n'est pas là, ce n'est pas la même chose»

Absent pour le déplacement à Angers, Vitinha est toujours incertain pour la demi-finale aller de la Ligue des champions qui se disputera mardi au Parc des Princes contre le Bayern Munich. Et si jamais le Portugais venait à être absent, ce serait un sacré coup dur pour le PSG comme le souligne Benoit Costil.
Touché au pied lors de la défaite contre l'OL (1-2), Vitinha n'était pas présent dans le groupe pour le déplacement à Angers ce samedi. Et pour cause, par le biais d'un communiqué, le PSG a assuré que « l’inflammation du talon droit de Vitinha évolue favorablement. Il poursuit un travail individuel ». Le milieu de terrain portugais est donc incertain pour le choc contre le Bayern Munich, ce qui inquiète Benoit Costil.
Costil s'inquiète pour Vitinha
« Il est important. C’est tellement tous des grands joueurs au PSG, et parmi ces grands joueurs tu en as qui sont un peu spéciaux, et Vitinha en fait partie, comme Ousmane Dembélé. Ils te changent la gueule de l’équipe. Vitinha fait tout, il est à la relance, à la récupération, il donne le tempo du match, il est capable de débloquer des situations face à un bloc bas… Il est capable de frapper, de faire la dernière passe », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Ce qui m’inquiète plus c’est s’il en manque deux, ou un et demi»
« Il sait tout faire, il impulse le rythme du PSG. Aujourd’hui, c’est un élément essentiel. S’il y a absence de Vitinha, conjuguée à l’absence ou la méforme de Fabian Ruiz, ce n’est pas la même chose contre une équipe du calibre du Bayern. Je faisais partie des gens qui disaient que s’il en manquait un des trois titulaires, ce serait difficile, et Zaïre-Emery l’a finalement très bien fait, est revenu à un super niveau, et a été hyper performant ces derniers temps. Ce qui m’inquiète plus c’est s’il en manque deux, ou un et demi… », ajoute Benoit Costil.