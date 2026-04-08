PSG : Le salaire d’un Parisien fait polémique (et ce n’est pas celui auquel vous pensez en premier)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, L’Equipe a dévoilé son traditionnel dossier sur les salaires des joueurs de Ligue 1. Logiquement, les stars du PSG caracolent en tête du classement, mais voilà que certaines sommes n’ont pas manqué d’interpeller. Les émoluments d’un Parisien ont d’ailleurs été dénoncés, allant même jusqu’à dire que ça faisait partie des pires rapports qualité prix du championnat de France.

Du côté du PSG, on a décidé de réduire la voilure concernant les salaires. Il n’empêche que les stars du club de la capitale restent aujourd’hui très bien payées. Ousmane Dembélé est ainsi le joueur le mieux payé du championnat de France avec 1,5M€ bruts par mois. Derrière lui, on retrouve Marquinhos avec 1,12M€. Mais cette somme accordée au capitaine brésilien du PSG est-elle vraiment justifiée ? Certains n’ont pas hésité à la remettre en question à commencer par Dominique Sévérac.

Mercato - PSG : Une «belle offre» pour réussir un gros coup au Real Madrid ? https://t.co/aQU3Kn7bLW — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Marquinhos parmi les pires rapports qualité prix ? Le salaire accordé par le PSG à Marquinhos est loin de faire l’unanimité. C’est ainsi qu’au micro de RTL, Dominique Séverac a cité le nom du Brésilien au moment d’évoquer les pires rapports qualité prix en Ligue 1. « Il y en a un évidemment, je pense que tout le monde va lui tomber dessus, c’est Balerdi. Je vois pas comment il est à 350 000€ par mois. Il est international, mais franchement, vous n’en avait pas pour votre argent quand vous êtes l’employeur de Balerdi. Mais moi je trouve que Marquinhos, il est le deuxième du classement, là il revient du Brésil, mais admettons qu’il n’y a pas de matchs internationaux, c’est un joueur que vous ne pouvez pas faire jouer avant la Ligue des Champions et après. Il y a 3 matchs dans la semaine, il ne joue pas celui d’avant, celui d’après, mais il joue le plus important », a balancé le journaliste.