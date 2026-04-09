Du lourd est à venir au PSG ? L’annonce qui va régaler les supporters !

Après avoir réalisé la plus belle saison de son histoire, le PSG est encore ambitieux et rêve d’un deuxième sacre européen consécutif. Pour un ancien joueur du club, les supporters parisiens peuvent encore s’attendre à vivre de grandes émotions grâce à Luis Enrique et ses hommes.
Opposé à Liverpool pour son quart de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé lors de la manche aller ce mercredi au Parc des Princes (2-0). Un score qui aurait pu être encore plus lourd pour les Reds, largement dominés par la bande à Luis Enrique. De quoi impressionner Laurent Robert, estimant même que le PSG pourrait encore hausser son niveau.
« Avec ce Paris, je retrouve un peu le Barça de Messi »
« Bien sûr que Paris fait peur. Il me fait penser au Milan ou au Barcelone de la grande époque, des équipes que tout le monde craignait en Europe, confie l’ancien joueur du club de la capitale, interrogé par Le Parisien. Avec ce Paris, je retrouve un peu le Barça de Messi ! Et le pire, c’est que je pense que Paris n’est pas encore au max de ce qu’il peut faire. Je suis persuadé qu’il peut encore franchir un cap et être encore plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui. »
"Quand un coach est à 200 % derrière ses gars, il leur permet de renverser des montagnes »
Laurent Robert souligne l’importance de Luis Enrique dans le visage affiché par les joueurs du PSG. « Je retrouve en lui ce pouvoir de faire croire aux joueurs que l’impossible n’existe pas. Il donne une incroyable confiance aux gars car il les accompagne tout le temps dans leurs tentatives, leur dit que ce n’est pas grave de rater, puisque ça passera la prochaine fois, souligne-t-il. Quand un coach est à 200 % derrière ses gars, il leur permet de renverser des montagnes. Certains coachs sont comme ça avec deux ou trois gars, leurs chouchous. Mais lui, c’est avec tout son groupe. »