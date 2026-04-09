Du lourd est à venir au PSG ? L’annonce qui va régaler les supporters !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir réalisé la plus belle saison de son histoire, le PSG est encore ambitieux et rêve d’un deuxième sacre européen consécutif. Pour un ancien joueur du club, les supporters parisiens peuvent encore s’attendre à vivre de grandes émotions grâce à Luis Enrique et ses hommes.

Opposé à Liverpool pour son quart de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé lors de la manche aller ce mercredi au Parc des Princes (2-0). Un score qui aurait pu être encore plus lourd pour les Reds, largement dominés par la bande à Luis Enrique. De quoi impressionner Laurent Robert, estimant même que le PSG pourrait encore hausser son niveau.

Transfert à 50M€ : «Il sait tout faire», le PSG a trouvé la perle rare ? https://t.co/X5J5ad5uid — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Avec ce Paris, je retrouve un peu le Barça de Messi » « Bien sûr que Paris fait peur. Il me fait penser au Milan ou au Barcelone de la grande époque, des équipes que tout le monde craignait en Europe, confie l’ancien joueur du club de la capitale, interrogé par Le Parisien. Avec ce Paris, je retrouve un peu le Barça de Messi ! Et le pire, c’est que je pense que Paris n’est pas encore au max de ce qu’il peut faire. Je suis persuadé qu’il peut encore franchir un cap et être encore plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui. »