«Tout va exploser» à l’OM : Jérôme Rothen donne le nom du responsable

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar de l’épisode avec Himad Abdelli dimanche après le match nul concédé lors de la réception de l’OGC Nice (1-1), l’ambiance est loin d’être au beau fixe au sein du vestiaire de l’OM. Pour Jérôme Rothen, la responsabilité de cette situation revient à Medhi Benatia, qui a composé l’effectif et a choisi de nommer Habib Beye comme entraîneur, lui qui avait déjà perdu une partie de son vestiaire à Rennes.

Après s’être brouillé avec certains cadres de son vestiaire lors de son passage à Rennes, Habib Beye est en train de revivre la même chose à l’OM. Ce qui n’est pas une surprise pour Jérôme Rothen, qui s’attendait à un tel scénario au moment de sa nomination au mois de février dernier.

💥 Rothen :"Abdelli, il y a quelques mois, il jouait à Angers. Il devrait avoir des étoiles dans les yeux de jouer à l'OM. Il vient et n'accepte pas les critiques de son entraîneur ?! On a vu son entrée, c'est insuffisant !" pic.twitter.com/NvHD6iQhfc — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 28, 2026

« On savait pertinemment que ça allait partir en vrille » « Quand il y a un vestiaire qui vit autant d’échecs depuis le début de l’année, comment tu veux que ce vestiaire se remette dans le droit chemin à cinq, dix journées de la fin ? On savait pertinemment que ça allait partir en vrille dans tous les cas. D’autant plus quand tu annonces que tu prends un entraîneur novice à ce niveau-là, qui avait, malheureusement pour lui, pas une grande réussite à Rennes dans l’ambiance du vestiaire et que tu le fous comme ça à gérer des personnalités qui ne s’entendent pas », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.