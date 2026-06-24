OM : Frank McCourt va signer un très gros chèque !

Alors que l'audition de l'OM devant la DNCG ne se serait pas idéalement passée, Frank McCourt a décidé de sortir une nouvelle fois le chéquier afin de répondre aux attentes du gendarme financier du football français. Et donc éviter une catastrophe.
La situation de l'OM est préoccupante. Et pour cause, après une élimination précoce en Ligue des champions, le club phocéen n'a pas réussi à accrocher une place dans les quatre premiers en Ligue 1. Résultat, les Marseillais ne seront pas en C1 la saison prochaine et devront se contenter de la Ligue Europa. Une mauvaise nouvelle sur le plan sportif évidemment, mais surtout économique puisque l'OM ne pourra bénéficier de la manne financière que représente une qualification en Ligue des champions. Sans oublier la baisse drastique des droits TV ou encore la masse salariale et certains transferts hérités de l'ère Longoria-Benatia.
La DNCG met la pression sur l'OM
C'est dans ce contexte que la direction marseillaise avait rendez-vous avec la DNCG ce mardi à Paris. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et pour cause, Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM, s'est présenté seul et en retard pour cette réunion. Mais surtout, le dossier présenté n'a pas du tout convaincu la DNCG qui a accordé un sursis à l'OM qui va devoir revenir avec de sérieuses garanties pour éviter les sanctions après celles infligées par l'UEFA.
McCourt va encore intervenir
Et d'après les informations de La Provence, la DNCG attend surtout un justificatif de Frank McCourt qui s’engage à rétablir les fonds propres du club. Ce que l'actionnaire majoritaire a déjà souvent fait par le passé. Et alors qu'il est réticent à l'idée de renflouer une nouvelle fois les caisses de l'OM, l'homme d'affaires américain, qui serait furieux de l'état dans lequel Pablo Longoria a laissé les finances du club, aurait toutefois entamé les premières démarches en ce sens afin de compléter le dossier qui sera présenté dans les prochains jours à la DNCG. Une fois de plus, Frank McCourt va donc sortir un gros chèque pour sauver l'OM.