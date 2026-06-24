OM : Frank McCourt va signer un très gros chèque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'audition de l'OM devant la DNCG ne se serait pas idéalement passée, Frank McCourt a décidé de sortir une nouvelle fois le chéquier afin de répondre aux attentes du gendarme financier du football français. Et donc éviter une catastrophe.

La situation de l'OM est préoccupante. Et pour cause, après une élimination précoce en Ligue des champions, le club phocéen n'a pas réussi à accrocher une place dans les quatre premiers en Ligue 1. Résultat, les Marseillais ne seront pas en C1 la saison prochaine et devront se contenter de la Ligue Europa. Une mauvaise nouvelle sur le plan sportif évidemment, mais surtout économique puisque l'OM ne pourra bénéficier de la manne financière que représente une qualification en Ligue des champions. Sans oublier la baisse drastique des droits TV ou encore la masse salariale et certains transferts hérités de l'ère Longoria-Benatia.

La DNCG met la pression sur l'OM C'est dans ce contexte que la direction marseillaise avait rendez-vous avec la DNCG ce mardi à Paris. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et pour cause, Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM, s'est présenté seul et en retard pour cette réunion. Mais surtout, le dossier présenté n'a pas du tout convaincu la DNCG qui a accordé un sursis à l'OM qui va devoir revenir avec de sérieuses garanties pour éviter les sanctions après celles infligées par l'UEFA.