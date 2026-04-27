Le calvaire confirmé par un joueur de l'OM : «C’est la saison la plus éprouvante de ma carrière...»

Axel Cornic

C’est une fin de saison infernale que va vivre l’Olympique de Marseille, sixième de Ligue 1 après son match nul contre l’OGC Nice (1-1). Une non-qualification en Ligue des Champions serait en effet une véritable catastrophe pour le club phocéen, à qui il ne reste plus que quelques journées pour essayer de réaliser un miracle.

Pas facile d’être un joueur de l’OM. Cette saison a été émaillée de nombreuses polémiques et de crises, qui ont notamment entrainé des gros changements dans le projet, comme le départ de Roberto De Zerbi. Et même à quelques journées de la fin il n’y a toujours pas répit pour les Marseillais...

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« J'y crois encore, même si c'est une saison très compliquée sur le plan mental » La défaite face à Lorient (2-0) et le nul contre l’OGC Nice plongent en effet l’OM dans la crise, mettant la pression sur les joueurs. « On veut finir de la meilleure des manières, pour décrocher cette quatrième place. J'y crois encore, car je vois comment on s'entraîne, même si c'est une saison très compliquée sur le plan mental. La meilleure décision est de tout donner jusqu'à la dernière journée » a expliqué Géronimo Rulli, après la dernière rencontre de Ligue 1.