Habib Beye : La grave erreur que l'OM ne pourra plus corriger...

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a du se mettre en quête d'un nouvel entraîneur et a décidé de nommer Habib Beye. Un choix à la fois surprenant compte tenu de son manque d'expérience, mais qui peut se comprendre au vue de son passif à Marseille. Mais cela pourrait bien être une erreur irréversible.
Dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi, le nom du nouvel entraîneur de l'OM n'a pas été gardé secret très longtemps. En effet, tout juste démis de ses fonctions au Stade Rennais, Habib Beye a été choisi pour endosser le costume de coach de l'OM. Un choix qui fait largement parler compte tenu du manque d'expérience de l'ancien joueur marseillais. Pour Jérôme Alonzo, il s'agit d'ailleurs d'une erreur qui sera impossible à corriger.
Alonzo toujours pas convaincu par Beye
« Beye n’est pas aidé par un contexte, par ses joueurs, par ce club qui vit dans le mélodrame depuis la journée 1 et même avant parce que l’été a été compliqué. Je ne l’excuse pas, je dis qu’il est en échec pour ces raisons. Et la principale, c’est qu’il y a des joueurs dans cette équipe qui ont un niveau catastrophique. Je parle juste football. Je ne suis pas encore sûr que Beye soit un bon coach de Ligue 1. Je n’en sais rien. Et de ce que je vois là, je n’ai pas la certitude qu’il le soit encore », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
«C’était un pari de prendre Habib Beye qui sortait d’un échec à Rennes»
Mais pour Jérôme Alonzo, le responsable de la situation n'est autre que Medhi Benatia, à l'origine de ce choix : « Est-ce qu’il n’y a pas une erreur à la base ? J’avais dit ici le jour où Habib a été mis en poste que s’il échoue, j’en voudrais plus à la personne qui l’a nommé qu’à lui. Est-ce que c’est une idée de prendre Habib Beye, à l’époque 40 matchs en pro, dans ce contexte-là ? C’était un pari de prendre Habib Beye qui sortait d’un échec à Rennes. »