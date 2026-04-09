Habib Beye : La grave erreur que l'OM ne pourra plus corriger...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a du se mettre en quête d'un nouvel entraîneur et a décidé de nommer Habib Beye. Un choix à la fois surprenant compte tenu de son manque d'expérience, mais qui peut se comprendre au vue de son passif à Marseille. Mais cela pourrait bien être une erreur irréversible.

Dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi, le nom du nouvel entraîneur de l'OM n'a pas été gardé secret très longtemps. En effet, tout juste démis de ses fonctions au Stade Rennais, Habib Beye a été choisi pour endosser le costume de coach de l'OM. Un choix qui fait largement parler compte tenu du manque d'expérience de l'ancien joueur marseillais. Pour Jérôme Alonzo, il s'agit d'ailleurs d'une erreur qui sera impossible à corriger.

🚨 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 🇸🇳 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗗’𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗥𝗜𝗢𝗟𝗔𝗚𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗡𝗨𝗜𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘. 😨



Une ou deux personnes auraient sauté le mur de la propriété, vers… pic.twitter.com/ggOLIVy1zr — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2026

Alonzo toujours pas convaincu par Beye « Beye n’est pas aidé par un contexte, par ses joueurs, par ce club qui vit dans le mélodrame depuis la journée 1 et même avant parce que l’été a été compliqué. Je ne l’excuse pas, je dis qu’il est en échec pour ces raisons. Et la principale, c’est qu’il y a des joueurs dans cette équipe qui ont un niveau catastrophique. Je parle juste football. Je ne suis pas encore sûr que Beye soit un bon coach de Ligue 1. Je n’en sais rien. Et de ce que je vois là, je n’ai pas la certitude qu’il le soit encore », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.