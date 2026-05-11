Maroc ou équipe de France : Ayyoub Bouaddi obligé de prendre une décision pour la Coupe du Monde !

Bien qu’il soit passé par toutes les équipes de France des U16 jusqu’aux Espoirs, Ayyoub Bouaddi pourrait choisir de représenter le Maroc. Le joueur du LOSC aurait d’ailleurs été retenu dans la pré-liste des Lions de L’Atlas dans l’optique de la Coupe du monde 2026 et Mohamed Ouahbi n’attendrait plus que son feu vert définitif.
Verra-t-on Ayyoub Bouaddi en Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026 ? Si le voir être appelé par Didier Deschamps semble peu probable, le joueur formé au LOSC pourrait en revanche participer au Mondial sous les couleurs du Maroc. International français des U16 jusqu’aux Espoirs, le milieu de terrain âgé de 18 ans est courtisé par Lions de l’Atlas et le principal intéressé aurait fait son choix entre les deux sélections.
Le Maroc dans l’attente de la décision finale de Bouaddi
En effet, le journaliste Abdellah Boulma indiquait la semaine dernière qu’Ayyoub Bouaddi aurait choisi de représenter le Maroc. Mohamed Ouahbi, successeur de Walid Regragui, pourrait donc faire appel à lui pour la Coupe du monde. D’après les informations du 360 Sport, le sélectionneur marocain l’aurait d’ailleurs retenu dans sa liste élargie qui sera envoyée à la FIFA ce mardi 12 mai. Le Maroc n’attendrait plus que le Lillois l’informe de sa décision finale, bien que son entourage aurait donné des garanties à la Fédération royale marocaine de football ces dernières semaines.
« Je n'ai pas envie de précipiter les choses »
Un choix difficile pour Ayyoub Bouaddi, comme ce dernier l’avait confié le mois dernier auprès de Téléfoot. « C’est très flatteur d’être courtisé par ces deux sélections, parce que je pense que c’est une force d’avoir une nouvelle nationalité. C’est un choix important dans une carrière, quelque chose qu’on ne doit pas précipiter, pousser de force. C’est quelque chose qui doit venir spontanément et naturellement », avait déclaré le milieu du LOSC. « Pour l'instant, je n'ai pas fait de choix. Après, c'est sûr que la sélection, c'est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n'ai pas envie de précipiter les choses. Il n'y a pas de timing. C'est un choix qui est personnel, le choix du cœur. Il y a aussi à prendre en compte la famille et ce que les proches souhaitent. Il n'y a pas de pression par rapport à ça. »