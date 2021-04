Foot - LOSC

LOSC : Galtier aurait aimé plus que le nul...

Publié le 16 avril 2021 à 23h26 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2021 à 23h28

Christophe Galtier, coach du LOSC, a regretté ne pas avoir fait mieux qu’un match nul face à Montpellier (1-1).