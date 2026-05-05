«C’est Trump» : Daniel Riolo enrage contre un entraîneur de Ligue 1, «mais ça va pas ou quoi de faire ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières semaines, Antoine Kombouaré a repris par deux fois un journaliste de RMC en conférence de presse. L’attitude de l’entraîneur du Paris Football Club n’a pas échappé à Daniel Riolo, mécontent de le voir s’exprimer de la sorte face à un confrère.

Les conférences de presse d’Antoine Kombouaré sont animées ces dernières semaines. Après avoir repris Clément Brossard pour l’avoir tutoyé dans sa question, lui rappelant qu’ils n’étaient « pas copains », l’entraîneur du Paris FC a retrouvé le journaliste de RMC quelques jours plus tard, avant la victoire contre Brest. « Ah, c’est le fameux garçon qui la semaine dernière… Ok. C’est bien, vous avez retenu la leçon. Voilà, parfait », avait lancé le Kanak, après avoir vu son interlocuteur l’appeler « monsieur Kombouaré ». « Par contre, vous pouvez me dire Antoine. Mais Antoine après "vous", ça me plaît », avait enchaîné Kombouaré, insatisfait dans la foulée de devoir répondre à une question sur le PSG, son ancien club : « En plus, le mec vient me parler du PSG quoi… Mais qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG. Je viens de perdre un match contre Lille le week-end dernier alors je suis concentré sur mon travail ».

« Pour personne je n’admets qu’un coach parle comme ça à un journaliste en fait » Ce lundi soir, Daniel Riolo s’est insurgé de l’attitude du coach parisien. « Je ne comprends pas l’idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie entre l’acteur du foot et le journaliste. (Pour) personne je n’admets qu’un coach parle comme ça à un journaliste en fait. À partir de quoi, d’où on parle comme ça ? Tu lui dis une fois, mais pas sur ce ton. Tu lui dis "moi je préfère qu’on me vouvoie", et basta. Mais pas avec ce ton, genre le prof à l’élève. C’est pour ça que je parlais de rapport hiérarchique. Évidemment que le coach du PSG a cette idée-là ou même beaucoup de coachs (pensent) comme ça. Mais d’où ? On n’est pas leurs larbins en fait », a critiqué le journaliste de RMC dans l’After Foot.