«C’est Trump» : Daniel Riolo enrage contre un entraîneur de Ligue 1, «mais ça va pas ou quoi de faire ça»

Ces dernières semaines, Antoine Kombouaré a repris par deux fois un journaliste de RMC en conférence de presse. L’attitude de l’entraîneur du Paris Football Club n’a pas échappé à Daniel Riolo, mécontent de le voir s’exprimer de la sorte face à un confrère.
Les conférences de presse d’Antoine Kombouaré sont animées ces dernières semaines. Après avoir repris Clément Brossard pour l’avoir tutoyé dans sa question, lui rappelant qu’ils n’étaient « pas copains », l’entraîneur du Paris FC a retrouvé le journaliste de RMC quelques jours plus tard, avant la victoire contre Brest.
« Ah, c’est le fameux garçon qui la semaine dernière… Ok. C’est bien, vous avez retenu la leçon. Voilà, parfait », avait lancé le Kanak, après avoir vu son interlocuteur l’appeler « monsieur Kombouaré ». « Par contre, vous pouvez me dire Antoine. Mais Antoine après "vous", ça me plaît », avait enchaîné Kombouaré, insatisfait dans la foulée de devoir répondre à une question sur le PSG, son ancien club : « En plus, le mec vient me parler du PSG quoi… Mais qu’est-ce que j’en ai à carrer du PSG. Je viens de perdre un match contre Lille le week-end dernier alors je suis concentré sur mon travail ».
« Pour personne je n’admets qu’un coach parle comme ça à un journaliste en fait »
Ce lundi soir, Daniel Riolo s’est insurgé de l’attitude du coach parisien. « Je ne comprends pas l’idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie entre l’acteur du foot et le journaliste. (Pour) personne je n’admets qu’un coach parle comme ça à un journaliste en fait. À partir de quoi, d’où on parle comme ça ? Tu lui dis une fois, mais pas sur ce ton. Tu lui dis "moi je préfère qu’on me vouvoie", et basta. Mais pas avec ce ton, genre le prof à l’élève. C’est pour ça que je parlais de rapport hiérarchique. Évidemment que le coach du PSG a cette idée-là ou même beaucoup de coachs (pensent) comme ça. Mais d’où ? On n’est pas leurs larbins en fait », a critiqué le journaliste de RMC dans l’After Foot.
« C’est je choisis le mec qui me pose la question, je choisis la question ? »
« C’est Trump en conférence de presse quoi. C’est je choisis le mec qui me pose la question", je choisis la question ? C’est le même principe, estime Riolo. Déjà on pose la question qu’on a envie et le thème qui nous intéresse. Je n’admets pas la façon dont il a parlé, il n’a pas à parler comme ça aux gens. T’es pas obligé de lui dire "mais quel âge t’as, d’où tu me parles..." mais ça va pas ou quoi de faire ça ? »