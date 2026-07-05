«Je ne savais même pas qu'il était français» : Formé au PSG, il raconte sa première rencontre avec Michael Olise !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Odsonne Edouard est passé par Crystal Palace entre 2021 et 2025. Lors de son séjour chez les Eagles, l'attaquant de 28 ans a évolué avec Michael Olise, qui fait aujourd'hui le plus grand bonheur du Bayern et de l'équipe de France. Interrogé sur le numéro 11 de Didier Deschamps, Odsonne Edouard a raconté leur première rencontre.

Lors de l'été 2021, Crystal Palace a recruté à la fois Odsonne Edouard et Michael Olise. Les deux Français ont cohabité chez les Eagles pendant trois saisons. A l'intersaison 2024, le premier a rejoint Leicester pendant un an, avant de rejoindre le RC Lens. Et le second a signé au Bayern. Lors d'un entretien accordé au Parisien, Odsonne Edouard a raconté sa rencontre avec Michael Olise.

«Il était un peu timide au début» « Quel souvenir gardez-vous de Michael Olise quand il est arrivé à Crystal Palace ? Il était un peu timide au début, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Michael était très jeune et revenait aussi d’une longue blessure au dos. Personnellement, je ne le connaissais pas avant sa signature. J’ai appris à le découvrir dans mes premières semaines à Crystal Palace. Je ne savais même pas qu’il était français. Quand il me l’a appris, on a commencé à échanger en français. J’avais une excellente relation avec lui. Aujourd’hui, nous sommes toujours en contact », a confié Odsonne Edouard, avant d'être relancé.