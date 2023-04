Tension avec Benzema, il calme tout le monde

Amadou Diawara

Lors du choc entre le Real Madrid et Chelsea, un léger malaise aurait éclaté entre Karim Benzema et Carlo Ancelotti. Frustré de sortir en cours de match, le capitaine et numéro 9 merengue aurait fait part de son mécontentement à son entraineur. Interrogé après la rencontre, Carlo Ancelotti a justifié son choix d'avoir remplacé Karim Benzema.

Après avoir remporté la première bataille au Santiago Bernabeu (2-0), le Real Madrid retrouvait Chelsea ce mardi soir à Stamford Bridge. Et le club merengue s'est imposé par le même score sur la pelouse des Blues (0-2). Grâce à ces deux victoires, le Real Madrid a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

Entre le Real Madrid et le Barça, c'est clairement la guerre ! https://t.co/eeeKkgTeCR pic.twitter.com/95WjegN4OV — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Benzema ne voulait pas sortir contre Chelsea

Si le Real Madrid avait toutes les raisons d'être heureux ce mardi soir, un événement est venu perturber la fête. En effet, Karim Benzema n'a pas apprécié sa sortie à la 71ème minute de jeu. Remplacé par Aurélien Tchouameni, le capitaine et numéro 9 merengue a fait part de sa frustration et de son mécontentement à Carlo Ancelotti. D'après El Chiringuito , Karim Benzema aurait d'ailleurs lâché : « Je me sens bien » . Une manière d'expliquer à son entraineur qu'il était en état de finir le match contre Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

«C'est pour ça qu'il a été remplacé»