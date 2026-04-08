«Ce n'est pas un leader» : Kylian Mbappé prend encore très cher en Espagne !

Critiqué pour son activité sur le terrain depuis plusieurs semaines en Espagne, Kylian Mbappé s'est de nouveau retrouvé sous le feu des projecteurs mardi soir malgré son but contre le Bayern Munich lors de la défaite contre le Real Madrid (1-2). Et l'attaquant français n'a pas échappé à de nouvelles critiques.
Les débats autour de Kylian Mbappé n'en finissent pas en Espagne. Même après un performance individuelle plutôt réussie contre le Bayern Munich, notamment ponctuée d'un but, l'ancien attaquant du PSG est sous le feu des critiques. Le journaliste espagnol Jesús Gallego n'est ainsi pas tendre avec Kylian Mbappé.
Mbappé encore critiqué dans les médias espagnols
« Mbappé n’a pas été le leader de l’équipe, Mbappé est un finisseur qui a marqué aujourd’hui un but dans un but vide. Le gardien du Bayern a bien joué, mais Mbappé doit concrétiser ces occasions. Le problème avec Mbappé, c’est qu’aujourd’hui, il a marqué un but, il pourrait en marquer deux autres au match retour, mais le Real Madrid a perdu. S’il marque deux buts au match retour, le score sera de 2-2 et le Real Madrid sera éliminé, ça n’aura servi à rien. Ce que cela signifie, c’est que le Real Madrid est une moins bonne équipe que le Bayern Munich ; c’est ça le problème », confie-t-il au micro d'El Larguero.
«Mbappé n’a pas été le leader de l’équipe»
Un avis globalement partagé par Julio Pulido également présent sur le plateau de l'émission de La Cadena SER : « Le problème, c’est qu’on fait la une parce que Mbappé a effectué deux ou trois courses défensives lors d’un match important en Ligue des champions. On ne peut pas le remercier d’avoir défendu. C’est tout simplement impossible ! Le supporter du Real dira : "Merci beaucoup d’avoir fait deux courses en deuxième mi-temps". Sinon, regardez ce qu’ont fait Vinicius et Mbappé sur le deuxième but du Bayern. »