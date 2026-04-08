«Ce n'est pas un leader» : Kylian Mbappé prend encore très cher en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Critiqué pour son activité sur le terrain depuis plusieurs semaines en Espagne, Kylian Mbappé s'est de nouveau retrouvé sous le feu des projecteurs mardi soir malgré son but contre le Bayern Munich lors de la défaite contre le Real Madrid (1-2). Et l'attaquant français n'a pas échappé à de nouvelles critiques.

Les débats autour de Kylian Mbappé n'en finissent pas en Espagne. Même après un performance individuelle plutôt réussie contre le Bayern Munich, notamment ponctuée d'un but, l'ancien attaquant du PSG est sous le feu des critiques. Le journaliste espagnol Jesús Gallego n'est ainsi pas tendre avec Kylian Mbappé.

🚨📸 After Real Madrid 1-2 Bayern Munich:



The press chief tried to grab Kylian Mbappé for post-match interviews, but the Frenchman shook his head and went straight to the locker room. 😳⚽ pic.twitter.com/nl8gYPRTZ0 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 8, 2026

Mbappé encore critiqué dans les médias espagnols « Mbappé n’a pas été le leader de l’équipe, Mbappé est un finisseur qui a marqué aujourd’hui un but dans un but vide. Le gardien du Bayern a bien joué, mais Mbappé doit concrétiser ces occasions. Le problème avec Mbappé, c’est qu’aujourd’hui, il a marqué un but, il pourrait en marquer deux autres au match retour, mais le Real Madrid a perdu. S’il marque deux buts au match retour, le score sera de 2-2 et le Real Madrid sera éliminé, ça n’aura servi à rien. Ce que cela signifie, c’est que le Real Madrid est une moins bonne équipe que le Bayern Munich ; c’est ça le problème », confie-t-il au micro d'El Larguero.