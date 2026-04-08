Zidane, Mbappé… Le coup de gueule du clan Griezmann contre RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi, Antoine Griezmann a fait l’objet d’un débat sur les ondes de RMC, où on s’est interrogé sur sa place dans l’histoire du football français et s’il était à la même table que Zinedine Zidane et Kylian Mbappé notamment. Sur les réseaux sociaux, le père du champion du monde 2018 s’en est agacé.

En 2018, alors que l’équipe de France venait d’être sacrée championne du monde, Antoine Griezmann croyait en ses chances de remporter le Ballon d’Or et estimait être à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Oui, je crois que oui », confiait l’attaquant de l’Atlético Madrid auprès de AS. Ce mercredi, c’est à une autre table que sa place a fait l’objet d’un débat.

Griezmann à la table de Platini, Zizou et Mbappé ?



🗣️ Vincent : "On lui prend une petite table de camping, on la met à côté. Sinon, il peut y aller pour le café mais pas plus." #RMCLive pic.twitter.com/3KK8ESuxRN — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 8, 2026

Le père de Griezmann répond à RMC Les intervenants du Super Moscato Show sur RMC se sont interrogés sur la place d’Antoine Griezmann dans l’histoire du football français et s’il était à la même table que Michel Platini, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Et cela n’a visiblement pas plu à son père. Sur Instagram, Alain Griezmann a répondu et critiqué le débat de l’émission.