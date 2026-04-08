Zidane, Mbappé… Le coup de gueule du clan Griezmann contre RMC

Ce mercredi, Antoine Griezmann a fait l’objet d’un débat sur les ondes de RMC, où on s’est interrogé sur sa place dans l’histoire du football français et s’il était à la même table que Zinedine Zidane et Kylian Mbappé notamment. Sur les réseaux sociaux, le père du champion du monde 2018 s’en est agacé.
En 2018, alors que l’équipe de France venait d’être sacrée championne du monde, Antoine Griezmann croyait en ses chances de remporter le Ballon d’Or et estimait être à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Oui, je crois que oui », confiait l’attaquant de l’Atlético Madrid auprès de AS. Ce mercredi, c’est à une autre table que sa place a fait l’objet d’un débat.
Le père de Griezmann répond à RMC
Les intervenants du Super Moscato Show sur RMC se sont interrogés sur la place d’Antoine Griezmann dans l’histoire du football français et s’il était à la même table que Michel Platini, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Et cela n’a visiblement pas plu à son père. Sur Instagram, Alain Griezmann a répondu et critiqué le débat de l’émission.
« Le foot c’est collectif… pas un concours de comparaisons à deux balles »
« Griezmann mange avec sa famille, point. Il a laissé sa place, lâchez-le un peu. Chaque époque a ses joueurs, et lui a clairement marqué la sienne. Zidane, Platini, Mbappé : chacun son temps, chacun son histoire. Et sinon, rappel : le foot c’est collectif… pas un concours de comparaisons à deux balles », a déclaré le père de l’ancien international français (137 sélections, 44 buts), qui s’apprête à quitter l’Europe. Une fois la saison terminée, Antoine Griezmann prendra la direction de la MLS, un championnat dans lequel il a toujours voulu évoluer. À 35 ans, il a décidé de quitter l’Atlético Madrid et rejoindra Orlando City dès cet été, avec lequel il s’est engagé jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.