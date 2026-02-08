Zidane à la place de Deschamps : Cet autre entraîneur veut le suivre chez les Bleus, «je lui ai dit…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La fin de l’ère Deschamps en équipe de France approche, le sélectionneur des Bleus ayant annoncé l’année dernière qu’il quitterait son poste au terme du Mondial 2026. Pour le remplacer, Zinedine Zidane fait office de favori, et un homme voudrait être à ses côtés pour cette nouvelle mission.

Didier Deschamps s’apprête à va vivre sa dernière aventure à la tête des Bleus à l’occasion de la Coupe du monde organisée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est une page qui se tourne puisque l’ancien de l’OM occupait le poste de sélectionneur depuis 2012. Pour lui succéder en équipe de France, Zinedine Zidane apparaît comme le grand favori, lui qui n’a jamais caché son ambition de retrouver un jour les Bleus. Un joli nom du football tricolore voudrait d’ailleurs l’accompagner.

Luis Fernandez veut suivre Zinedine Zidane Un homme que Zidane connaît très bien puisqu’il s’agit de Luis Fernandez, qui terminait sa carrière à l’AS Cannes au moment où l’enfant de la Castellane démarrait la sienne. « Il a démarré avec moi à Cannes. (...) J’ai eu l’occasion de lui dire lorsqu’on m’a remis la Légion d’honneur (en février 2024). Il est venu de Madrid, ça m’a fait énormément plaisir. Je lui ai dit: ‘Tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais bien la finir avec toi.’ S’il reprend l’équipe de France et qu’il a besoin de quelqu’un. Pas comme adjoint. Mais dans son staff, travailler avec lui, faire le lien avec les joueurs… Moi ça me plairait. Je ne suis pas largué! Zizou compte énormément pour moi. J'ai eu l'occasion de le recroiser. C’est un exemple pour le football », avait expliqué Luis Fernandez en octobre dernier sur RMC.