Équipe de France - Zinedine Zidane recalé : La grande révélation des années plus tard !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’apprête à devenir le sélectionneur de l’équipe de France, cela fait un moment que Zinedine Zidane convoite le poste. Selon le journaliste Philippe Sanfourche, dès 2012, quand Laurent Blanc s’en allait et que les discussions avec Didier Deschamps avaient commencé, il espérait déjà prendre les rênes de l’équipe de France.

Comme indiqué par Philippe Diallo, « d’ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur » de Didier Deschamps. Un faux suspense, puisque cela fait plusieurs mois que l’on sait que le poste est promis à Zinedine Zidane. Ce dernier aura attendu bien longtemps, car, en 2014, il avait déjà fait savoir à Noël Le Graët, alors président de la FFF, son envie de devenir le sélectionneur de l’équipe de France.

« Il y a eu une candidature spontanée qui est arrivée sur le bureau de Noël Le Graêt, de Zinedine Zidane » « J’ai vu Le Graët en 2014. Et en 2014, il me dit texto : “Zidane est venu me voir pour avoir le poste. Il m’a dit qu’il voulait le poste.” Donc Deschamps sait très bien que depuis qu’il a le job, Zidane voulait le job. Et le problème date de là, depuis le début Deschamps a ça dans la tête », a déclaré Gilles Verdez au micro de RTL. Ce qu’a confirmé Philippe Sanfourche, précisant que même en 2012, Zinedine Zidane était déjà intéressé. « Ça, je te le confirme, Gilles. Quand il a commencé à savoir que Noël Le Graët ne souhaitait plus continuer avec Laurent Blanc et que des contacts avaient commencé à être pris avec Didier Deschamps, il y a eu une candidature spontanée qui est arrivée sur le bureau de Noël Le Graët, de Zinedine Zidane. »