Équipe de France - Zinedine Zidane recalé : La grande révélation des années plus tard !

S’il s’apprête à devenir le sélectionneur de l’équipe de France, cela fait un moment que Zinedine Zidane convoite le poste. Selon le journaliste Philippe Sanfourche, dès 2012, quand Laurent Blanc s’en allait et que les discussions avec Didier Deschamps avaient commencé, il espérait déjà prendre les rênes de l’équipe de France.
Comme indiqué par Philippe Diallo, « d’ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur » de Didier Deschamps. Un faux suspense, puisque cela fait plusieurs mois que l’on sait que le poste est promis à Zinedine Zidane. Ce dernier aura attendu bien longtemps, car, en 2014, il avait déjà fait savoir à Noël Le Graët, alors président de la FFF, son envie de devenir le sélectionneur de l’équipe de France.
« Il y a eu une candidature spontanée qui est arrivée sur le bureau de Noël Le Graêt, de Zinedine Zidane »
« J’ai vu Le Graët en 2014. Et en 2014, il me dit texto : “Zidane est venu me voir pour avoir le poste. Il m’a dit qu’il voulait le poste.” Donc Deschamps sait très bien que depuis qu’il a le job, Zidane voulait le job. Et le problème date de là, depuis le début Deschamps a ça dans la tête », a déclaré Gilles Verdez au micro de RTL. Ce qu’a confirmé Philippe Sanfourche, précisant que même en 2012, Zinedine Zidane était déjà intéressé. « Ça, je te le confirme, Gilles. Quand il a commencé à savoir que Noël Le Graët ne souhaitait plus continuer avec Laurent Blanc et que des contacts avaient commencé à être pris avec Didier Deschamps, il y a eu une candidature spontanée qui est arrivée sur le bureau de Noël Le Graët, de Zinedine Zidane. »
« Quelque part, ils se regardent en chien de faïence depuis des années »
Philippe Sanfourche est ensuite revenu sur la relation entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, qui ont plus en commun que seulement l’équipe de France : « Il y a une sorte de concurrence. Vous avez affaire à deux joueurs qui ont été pour l’un le capitaine de l’équipe de France championne du monde pour la première fois et pour l’autre la star iconique de cette équipe. Donc en fait ce sont les deux hommes forts, les deux grands hommes forts du football français qui l’ont été en tant que joueur et qui le sont devenus ensuite en tant qu’entraîneur pour l’un et sélectionneur pour l’autre. Ce n’était pas encore le cas en 2012, mais Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont un grand respect l’un pour l’autre. Ils ont une histoire commune, l’Italie, la Juve, ils ont grandi ensemble et sont devenus de grands joueurs ensemble. Il y a un respect qui existera toujours, mais ils ont des personnalités différentes. Ils se sont construits, ce sont des hommes forts, qui sont dominants et quelque part il y a eu des clans qui se sont construits, peut-être même un peu malgré eux, autour de l’un et de l’autre. Et quelque part, ils se regardent en chien de faïence depuis des années. »