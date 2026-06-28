Équipe de France - Le clash spectaculaire en pleine Coupe du Monde : «C’est monté dans les tours»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sur un excellent rythme avec trois victoires en autant de matchs dans cette Coupe du Monde 2026, l'équipe de France n'a pas toujours vécu des périodes aussi sereines sur le plan sportif. Et Robert Duverne, qui était le préparateur physique des Bleus lors du fiasco de 2010 en Afrique du Sud, a raconté ce clash mémorable entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech.

Les faits remontent au mois de juin 2010, alors que l'équipe de France disputait la Coupe du Monde en Afrique du Sud : à la mi-temps du deuxième match de poules, contre le Mexique (défaite 2-0), un gros clash a éclaté dans le vestiaire entre Raymond Domenech, le sélectionneur national de l'époque, et son buteur Nicolas Anelka. Un clash qui a pris une ampleur médiatique inédite dans l'histoire du football, avec la fameuse Une de L'EQUIPE et la grève de Knsyna qui s'en est suivie quelques jours après.

Le clash Anelka-Domenech raconté par Duverne Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Robert Duverne, qui était le préparateur physique de l'équipe de France à cette époque, raconte ce clash spectaculaire entre Domenech et Anelka : « Entre Raymond (Domenech) et Nico (Anelka), c'est monté dans les tours, c'est tout. Pendant toute la première période, Raymond était remonté, il n'arrêtait pas de se plaindre de Nico, de ses décrochages. Cela couvait, il corrigeait la position de Nico depuis le début de la prépa et Nico disait : "Je ne veux pas jouer dans cette position. S'il veut un gars qui prend la profondeur, qu'il en fasse jouer un autre." », indique l'ancien membre du staff de l'équipe de France sur l'origine de cette brouille qui marquera à jamais l'histoire du foot français.