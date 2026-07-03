Equipe de France : «Ils n'aiment pas le football», Laurent Blanc répond aux détracteurs de Michael Olise !

Amadou Diawara

Depuis le début de la Coupe du Monde, Michael Olise brille sous le maillot de l'équipe de France. Interrogé sur le numéro 11 de Didier Deschamps, Laurent Blanc n'a pas tari d'éloges à son égard. De surcroit, le champion du monde 98 a fait passer un message aux potentiels haters de Michael Olise.

Après une saison 2025-2026 XXL avec le Bayern, Michael Olise a été logiquement convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026. Et aux Etats-Unis, l'international français enchaine les performances de haute volée. Bluffé par Michael Olise, Laurent Blanc s'est totalement enflammé lors d'un entretien accordé au Parisien, glissant un message à ses potentiels détracteurs par la même occasion.

«Ce qui me plaît avant tout, c’est sa qualité technique» « Michael Olise est l’une des grandes révélations offensives de cette Coupe du monde. Qu’est-ce qui vous séduit le plus chez lui ? Déjà, si certains n’aiment pas Michael Olise, c’est qu’ils n’aiment pas le football ou un certain football. Ce qui me plaît avant tout, c’est sa qualité technique. Dans ce domaine, il est au-dessus de beaucoup de joueurs. Il ne fait jamais des gestes inutiles : tout est orienté vers l’avant, tout est vertical. C’est aussi un excellent passeur. Il voit les situations très vite, il sent le jeu. Et puis, il est gaucher… Les gauchers ont souvent quelque chose de particulier », a déclaré Laurent Blanc, champion du monde 98 avec l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche.